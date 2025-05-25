"Мою фамилию с ним путают": легендарный военный "Формоза" рассказал, как получил необычный позывной

Военный отмечает уникальность своего позывного и говорит, что такого больше не слышал ни у кого

Бывший командир 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, Заместитель главнокомандующего ВСУ, Герой Украины, полковник Олег Апостол рассказал, как он получил позывной "Формоза". По его словам, его фамилию часто путают с позывным.

Об этом сообщается на сайте "Телеграф" в эксклюзивном материале: "Ксена", "Адам" и "Формоза": 13 историй о том, как известные военные получили свои боевые имена".

— Я сам себе придумал этот позывной ["Формоза"] еще в 2014 году. Но часто мою фамилию путают с ним. Даже когда я был комбатом, мои же солдаты иногда не различали, где позывное, а где настоящее имя, — сказал он.

Фамилия Апостол вышита у защитника на военном шевроне и ее вполне можно принять за позывной. Однако на само деле это настоящая фамилия военного. К слову, она довольно редкая, ведь в Украине ее носителями являются всего 723 человека.

Олег Апостол отмечает уникальность своего позывного. Он пояснил, что "Формоза" происходит от одного из спецподразделений Польши под одноименным названием.

— Мой позывной — "Формоза" — мне очень нравится. Он уникален, я еще нигде не слышал, чтобы кто-нибудь другой его использовал. Позывной происходит от названия одного из специальных подразделений Польши — "Formoza". Они известны тем, что действуют быстро и точно. Именно это для меня и символ этого слова, — подытожил Апостол.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой позывной у главкома ВСУ Сырского и почему он его получил.