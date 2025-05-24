Пережила полон і бої в Маріуполі. Що приховує позивний командирки Паєвської

Нагороджена премією International Women of Courage Award

Більшість український військових мають свою унікальні позивні. До прикладу, Головком Олександр Сирський — "Барс", а командирка евакуаційного підрозділу Юлія Паєвська — "Тайра".

Про це "Телеграф" розповідає у матеріалі ""Ксена", "Адам" та "Формоза": 13 історій про те, як відомі військові отримали свої бойові імена".

Зазначається, що Юлія Паєвська українська військовослужбовиця, парамедикиня, волонтерка та командирка евакуаційного підрозділу у 61-му мобільному військовому госпіталі. Вона має позивний "Тайра", що походить від назви одного з найвідоміших однойменних японських родів. Тайри мали імператорське походження, але втратили свій статус принців. І тоді вони стали самураями завдяки своїм неперевершеним військовим заслугам.

Юлія Паєвська

"Юлія спочатку взяла цей позивний у грі World of Warcraft, де назвала так свого героя, а згодом використала його як бойове ім’я під час війни. Пізніше, вона також створила евакуаційну групу волонтерів, яку один із водіїв жартома назвав "Ангелами Тайри" — за аналогією з фільмом "Ангели Чарлі"", — йдеться у матеріалі.

Додамо, що також іноді зустрічається позивний "Габрієл", але він вживається дуже рідко.

Юлія Паєвська

Цікаві факти про "Тайру"

Юлія Паєвська має 5-й дан з айкідо та очолює федерацію "Мутокукай-Україна".

та очолює федерацію "Мутокукай-Україна". Брала участь у Революції Гідності 2013–2014 , надавала медичну допомогу пораненим протестувальникам.

, надавала медичну допомогу пораненим протестувальникам. Волонтерка та інструкторка з тактичної медицини на Донбасі. Заснувала добровольчий медичний підрозділ "Ангели Тайри" , який надавав допомогу як військовим, так і цивільним

, який надавав допомогу як військовим, так і цивільним У 2018–2020 роках служила у Збройних силах України, очолювала евакуаційне відділення 61-го мобільного госпіталю в Маріуполі.

16 березня 2022 року у Маріуполі під час евакуації дітей-сиріт потрапила в полон. Через три місяці її звільнили.

Через три місяці її звільнили. Нагороджена премією International Women of Courage Award, яку їй вручили на той момент держсекретар США Ентоні Блінкен та перша леді Джилл Байден.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, чому командира 59-ї ОШБр усунули з посади.