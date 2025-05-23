"Він як хижак". Який позивний у головкома ЗСУ Сирського і чому він його отримав

Характеристику Головнокомандувачу дала Маляр

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський має бойовий позивний "Барс", який закріпився за ним ще під час боїв за Дебальцеве у 2014-2015 роках. Як пояснював сам Сирський, він обрав цю назву, бо барс – це обережна, спостережлива і рішуча тварина, яка здатна протистояти сильнішому супротивнику.

Про це писав Reuters. Позивний став і назвою зведеної тактичної групи, якою Сирський керував під час дебальцівської операції. За неї він нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що характер дій генерала – точний і несподіваний: він вміє виявляти слабкі місця противника і діяти там, де це найменше очікують.

"За тими операціями, які він провів, військові відзначають, що він дуже точно прораховує слабкі місця противника. Він як хижак – із засідки воює. Недарма у нього і позивний "Барс". Його порівнюють з барсом, він може дуже довго вичікувати, а потім раптово просто знищити ворога там, де ворог не чекає. Це його почерк", – казала Маляр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у всіх чотирьох укрупнених районах Полтавської області — Кременчуцькому, Миргородському, Лубенському та Полтавському — впродовж літа планується створення мобільних блокпостів. Таке рішення нещодавно ухвалила Рада оборони Полтавщини.