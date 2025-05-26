У Софіївській Борщагівці відремонтують вулицю за 19 мільйонів

Роботи мають завершити до кінця року

У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, хочуть здійснити ремонт дороги. На цю мету виділять близько 19 мільйонів гривень.

Про це йдеться у тендері, оприлюдненому на сайті Prozorro. Наголошується, що йдеться про проїзну частину на вулиці Шевченка.

Торги було оголошено 23 травня, а кінцевий термін подання заявок на участь встановлено до 7 червня. Загалом у переліку робіт одна позиція — проведення капітального ремонту. Роботи мають завершити до кінця цього року.

Замовником робіт виступає Борщагівська сільська рада.

У населеному пункті ця вулиця є однією з основних, хоча, судячи зі знімків з відкритих джерел, не є дуже широкою.

Як відомо, Софіївська Борщагівка є селом у Бучанському районі та передмістям Києва. За даними останнього перепису, там проживало понад 16 тисяч людей.

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві хочуть витратити понад 70 мільйонів на "почесні поховання". Замовлені послуги мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.

Тим часом Головне управління Нацполіції в Одеській області планує провести капітальний ремонт адміністративної будівлі за більш ніж 41 мільйон гривень.