У Софіївській Борщагівці відремонтують вулицю за 19 мільйонів
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Роботи мають завершити до кінця року
У Софіївській Борщагівці, що під Києвом, хочуть здійснити ремонт дороги. На цю мету виділять близько 19 мільйонів гривень.
Про це йдеться у тендері, оприлюдненому на сайті Prozorro. Наголошується, що йдеться про проїзну частину на вулиці Шевченка.
Торги було оголошено 23 травня, а кінцевий термін подання заявок на участь встановлено до 7 червня. Загалом у переліку робіт одна позиція — проведення капітального ремонту. Роботи мають завершити до кінця цього року.
Замовником робіт виступає Борщагівська сільська рада.
У населеному пункті ця вулиця є однією з основних, хоча, судячи зі знімків з відкритих джерел, не є дуже широкою.
Як відомо, Софіївська Борщагівка є селом у Бучанському районі та передмістям Києва. За даними останнього перепису, там проживало понад 16 тисяч людей.
Раніше "Телеграф" писав, що у Києві хочуть витратити понад 70 мільйонів на "почесні поховання". Замовлені послуги мають бути виконані до 31 грудня 2026 року.
Тим часом Головне управління Нацполіції в Одеській області планує провести капітальний ремонт адміністративної будівлі за більш ніж 41 мільйон гривень.