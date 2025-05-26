В Софиевской Борщаговке отремонтируют улицу за 19 миллионов

Работы должны завершить до конца года

В Софиевской Борщаговке, что под Киевом, хотят провести ремонт дороги. На эти цели выделят около 19 миллионов гривен.

Об этом говорится в тендере, обнародованном на сайте Prozorro. Отмечается, что речь идет о проезжей части на улице Шевченко.

Торги были объявлены 23 мая, а конечный срок подачи заявок на участие установлен до 7 июня. Всего в перечне работ одна позиция — собственно проведение капитального ремонта. Работы должны завершить до конца текущего года.

Заказчиком работ выступает Борщаговский сельский совет.

В населенном пункте эта улица является одной из основных, хотя судя по снимкам из открытых источников, не является очень широкой.

Как известно, Софиевская Борщаговка является селом в Бучанском районе и пригородом Киева. Согласно данным последней переписи, там проживало более 16 тысяч человек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве хотят потратить более 70 миллионов на "почетные захоронения". Заказанные услуги должны быть исполнены до 31 декабря 2026 года.

Тем временем, Главное управление Нацполиции в Одесской области планирует произвести капитальный ремонт административного здания за более, чем 41 миллион гривен.