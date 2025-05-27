Эти уловки России делают массированные атаки еще более опасными. К какой тактике прибегает враг

Россияне начали экспериментировать не только с комбинацией средств поражения

Россия постоянно усовершенствует и придумывает новые тактики для массированных атак по Украине. И эти изменения касаются не только комбинированных ударов, но и дроновых.

Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне начали экспериментировать не только с комбинацией средств поражения, но и с запуском БПЛА.

"Тактика россиян сейчас сводится к тому, что они постоянно меняют маршруты БПЛА и пытаются пускать их на больших высотах – свыше 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект. На такой высоте они становятся более видными для наших радаров, но недостижимыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп", – объясняет Игнат.

Он отмечает, что основная цель изменения тактики — лучше обойти украинскую противовоздушную оборону. Чтобы это сделать, россияне во время дроновых атак пытаются атаковать в основном одну цель, то есть город. Например, это ярко демонстрирует атака в ночь на 26 мая на Староконстантинов Хмельницкой области. Ведь именно туда Кремль направил основной акцент атаки БПЛА.

Игнат добавляет, что к тому же россияне значительно усилили вместе с запуском БПЛА типа "шахед"/"герань" запуск дронов-имитаторов без боезаряда – "Пародия". Таким образом, Россия пытается обойти систему ПВО Украины, добавив "ложных" целей. И сейчас доля "Пародий" до ударных дронов составляет примерно 60 на 40: 60% — настоящих, 40% ложных.

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