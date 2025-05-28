Измены от Киевстара нет? В компании объяснили за фильмы на русском

Киевстар ТВ является ретранслятором телеканалов, имеющих лицензию Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию

Пользователи онлайн-кинотеатра «Киевстар ТВ» недовольны тем, что ресурс показывает сериалы на русском языке. В компании ответили честно.

В социальных сетях появился комментарий абонентов, обращающих внимание на присутствие российских фильмов в каталоге сервиса. Один из пользователей, Максим Чуриков, обратился в компанию с вопросом.

Мужчина спросил следующее: "Подскажите, когда вы уберете русскоязычные фильмы из "Киевстар ТВ?".

В ответ представитель Киевстар сообщил, что Киевстар ТВ является ретранслятором телеканалов, имеющих лицензию Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

"Язык трансляции европейских телеканалов может быть разным и даже не иметь украинского. Однако мы, как одна из крупнейших ОТТ-платформ mini, работаем над внедрением со стороны дистрибьюторов истории украиноязычной озвучки", — говорится в сообщении.

Представитель компании также добавил, что они общаются с правообладателями телеканалов, предлагающих русскоязычное звучание.

"Надеемся, что телеканалы в ближайшем будущем откликнутся на наши предложения и предложат в языке просмотра и украинский", — пишут операторы.

Ранее "Телеграф" писал, что абонент мобильного оператора lifecell пожаловался в социальных сетях на автоматическое списание средств с его счета.