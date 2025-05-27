Росія хоче закінчити війну, але ... Дипломат наголосив на теперішній меті Кремля

Компроміси росіяни зараз не розглядають

Росія, попри зрушення переговорного процесу, зараз бачить більшим реальним для себе закінчення війни терором. Москва має на меті захопити якомога більше територій і зупинити її можна тільки тиском.

Про це сказав колишній посол України у США Валерій Чалий в ефірі NV. Дипломат наголосив, що у Росії знову активізувався етап "побєдобєсія".

"Знаєте в чому проблема? Вони (росіяни — ред.) бачать більше закінчення війну зараз більшим терором і захопленням територій, ніж компромісами і переговорами", — зазначає Чалий.

Як він наголошує, позиція сили має проявлятись не тільки на фронті.

"Це може бути не тільки фронт, це може бути і санкції, це може бути і спільна позиція по нафті, це може бути скоординовані дії Вашингтона і Брюсселя", — каже дипломат.

Чалий зазначає, що вже зараз в Конгресі США лежать важливі для України законопроєкти — два по викраденню українських дітей, а інший по санкціях по енергоносіях, які передбачають 500% мита.

"Ми маємо, і це окрема тема, мабуть, побачити, як ми маємо отримувати озброєння от уже в другій половині цього року", — додав дипломат.

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Валерія Чалого, Росія зараз живиться війною.