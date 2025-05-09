Чи справді росіяни рвуться на Дніпропетровщину: аналітики Deep State пояснили

Ворог зав'яз на Донеччині

Російські війська зосереджені на захопленні Донецької області, а не на просуванні до Дніпропетровщини. Вони зав'язли в боях за Покровськ, Торецьк та інші міста Донеччини.

Від останніх захоплених росіянами позицій до кордону з Дніпропетровщиною залишається кілька кілометрів, але для реального просування в цьому напрямку їм не вистачає ресурсів. Про це повідомляють аналітики Deep State.

За їхніми словами, наразі найгарячіші бої точаться в районі населених пунктів Троїцьке-Преображенка-Котлярівка на Покровському напрямку. Саме просування противника до Котлярівки викликало нову хвилю розмов про наближення росіян до Дніпропетровської області, адже від села до адміністративного кордону — лише 4 кілометри.

Аналітики наголошують, що глобальною метою росіян на Донеччині є її повна окупація. Для цього армія РФ має захопити Покровськ, Мирноград, Часів Яр, Торецьк, Костянтинівку, Слов'янськ та Краматорськ. Сили оборони України завдають противнику значних втрат, стримуючи їхній наступ.

Російська армія не має прямих завдань здійснювати масштабний наступ на Дніпропетровщину, кажуть у Deep State. Якщо росіяни і досягнуть кордонів Донецької області, вони використають це переважно для пропаганди та спроб дестабілізувати ситуацію. Для повноцінного просування вглиб Дніпропетровщини їм потрібні значні додаткові ресурси.

Нагадаємо, раніше "телеграф" писав, що ЗСУ мають успіхи на Харківщині, але окупанти не шкодують сил. Водночас на Донеччині противник здійснив просування одразу на трьох ділянках фронту.