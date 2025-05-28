"Поїдуть в літні табори": українці відреагували на довгі канікули в депутатів Ради

Українці не в захваті від відпочинку нардепів

Цього літа народні депутати України проведуть у відпустці 7 тижнів із 13. Парламентські канікули триватимуть три тижні з червня до липня та ще чотири – з липня до серпня.

Про відпочинок народних обранців повідомили на офіційних ресурсах Верховної Ради. На четвертий рік повномасштабного російського вторгнення ця новина викликала шквал реакцій у соцмережах.

У коментарях українці не приховують обурення. Серед іронічних припущень – "в таборі літні, може, будуть їхати", "а список літератури для читання на літо їм видали?", "наприклад, можуть провести канікули у Десні (військова частина, яка спеціалізується на навчанні військовослужбовців)".

Інші ж прямо говорять про втому "бідолашних обранців" і запитують: "Наші воїни вже четвертий рік без відпустки – може, місцями помінятись?".

Користувачі також згадують про тривалу роботу під обстрілами працівників різних сфер, важкі умови для лікарів, волонтерів та мобілізованих. У соціальних мережах вважають, що на тлі цього канікули для депутатів виглядають, м’яко кажучи, не на часі. "Вони засідають з 2019 року, їх мали змінити у 2024-му році, а не міняють. Бідолахи. Ще не відомо скільки років їм засідати там. То хоч канікули їм зроблять довгі", – жартують коментатори.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Аршалуйс Хачатрян, син депутата Одеської облради від "ОПЗЖ" Князя Хачатряна, продемонстрував своє житло — квартиру в Києві, яку орендує майже за 80 тисяч гривень на місяць. Наразі він займається музикою під сценічним ім’ям Ашик, хоча у 2020 році намагався піти політичним шляхом батька та балотувався до Одеської міськради від "ОПЗЖ", але не був обраний.