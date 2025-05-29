Вода камінь точить. Огризко пояснив, чому Трампу вигідний розпад Росії

На місці до зубів озброєної ядерної, але дикої країни має з’явитися десяток мирних держав

Заява президента США Дональда Трампа про "падіння Росії" як наслідок політики диктатора Володимира Путіна може свідчити про готовність Заходу до сценарію колапсу РФ. Тож Україні важливо тримати це питання на контролі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках Володимир Огризко. Він пояснив, чому світ тільки виграє від розпаду велетенської агресивної держави.

Більше читайте у публікації: "Україні важливо вчепитися за це": Володимир Огризко про заяви Трампа, Путіна та обережний оптимізм (відео)".

— Знаєте, [готовність Заходу до падіння Росії] — це ключове питання. Я на це відразу звернув увагу, як тільки прозвучала заява Трампа. Мені здається, що це вперше за багато-багато десятиліть, коли західні лідери взагалі таку тему озвучують. Раніше практично всі виходили з абсолютно дивовижного постулату, що Росія — це вічна субстанція, яка не змінюється і має бути завжди. І з нею треба тільки ніжно і мило обходитися, не чіпати, тому що "можуть бути проблеми", — нагадав відомий дипломат.

За його словами, Трамп вперше говорить про можливість втрати Росією своєї державності.

— Гадаю, що нам — українським політикам, аналітикам, експертам — було б дуже важливо вчепитися за цю тезу. І почати говорити з нашими європейськими та американськими партнерами, що зникнення з політичної карти світу такого монстра, як теперішня недоімперія під назвою Російська Федерація, буде на користь всім. І європейцям, і американцям, та, власне, всьому світу, — наголосив ексглава МЗС.

На його думку, якщо замість озброєної до зубів ядерної, але дикої країни виникне хоча б десяток держав, які нікому не загрожуватимуть, то світ від цього лише виграє. І те, про що Трамп мріє у відносинах з Росією у сфері економіки, реалізувалось би значно швидше і вигідніше для нього самого.

— Ця тема потребуватиме надзвичайно серйозних додаткових обговорень. Я про це писав ще до початку повномасштабного вторгнення. На превеликий жаль, як і в багатьох інших випадках, ця тема поки що є табу серед західних аналітиків. Але, як у нас кажуть: крапля камінь точить, — підсумував Володимир Огризко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому вщухли балачки про війська НАТО в Україні.