Вода камень точит. Огрызко объяснил, почему Трампу выгоден распад России

На месте к зубам вооруженной ядерной, но дикой страны должен появиться десяток мирных государств

Заявление президента США Дональда Трампа о "падении России" как следствия политики диктатора Владимира Путина может свидетельствовать о готовности Запада к сценарию коллапса РФ. Поэтому Украине важно держать этот вопрос на контроле.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко. Он объяснил, почему мир только выиграет от распада гигантского агрессивного государства.

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— Знаете, [готовность Запада к падению России] — это ключевой вопрос. Я на это сразу обратил внимание, как только прозвучало заявление Трампа. Мне кажется, что это впервые за многие десятилетия, когда западные лидеры вообще такую тему озвучивают. Раньше практически все исходили из совершенно странного постулата, что Россия — это вечная субстанция, которая не меняется и должна быть всегда. И с ней нужно только нежно и мило обращаться, не трогать, потому что "могут быть проблемы", — напомнил известный дипломат.

По его словам, Трамп впервые говорит о возможности потери Россией своей государственности.

— Думаю, что нам, — украинским политикам, аналитикам, экспертам, — было бы очень важно уцепиться за этот тезис. И начать говорить с нашими европейскими и американскими партнерами, что исчезновение с политической карты мира такого монстра, как нынешняя недоимперия под названием Российская Федерация, будет на пользу всем. И европейцам, и американцам, и собственно всему миру, — подчеркнул экс-глава МИДа.

По его мнению, если вместо вооруженной до зубов ядерной, но дикой страны возникнет хотя бы десяток государств, которые никому не будут угрожать, то мир от этого только выиграет. И то, о чем Трамп мечтает в отношениях с Россией в сфере экономики, реализовалось бы гораздо быстрее и выгоднее для него самого.

— Эта тема потребует серьезных дополнительных обсуждений. Я об этом писал еще до начала полномасштабного вторжения. К величайшему сожалению, как и во многих других случаях, эта тема пока является табу среди западных аналитиков. Но, как у нас говорят: капля камень точит, — подытожил Владимир Огрызко.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему утихли разговоры о войсках НАТО в Украине.