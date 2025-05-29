Будинок з привидами у Тернополі: яка правда криється за моторошними історіями та дивними подіями

Що насправді відбувається в будинку, якого бояться тернополяни

Один з найзагадковіших об'єктів Тернополя знаходиться в приватному секторі "Дружба" і вже десятки років лякає місцевих жителів. Споруда здобула репутацію "прокляття" через незрозумілі події, які відбувалися там протягом років.

Будинок привертає увагу не лише туристів, а й дослідників паранормальних явищ, водночас мешканці околиць уникають цього місця. "Телеграф" з'ясував справжню історію містичної споруди та розкрив таємницю дивних явищ.

Про те, наскільки сильно тернополяни бояться цього місця, свідчать ціни на житло поблизу — вони суттєво нижчі за середні по місту.

Таємничі події минулого

Проблеми почалися ще на етапі будівництва. Територія раніше слугувала місцем поховань, що, за словами старожилів, і спричинило всі незвичайні явища.

Перший власник планував створити сімейне гніздечко, але зіткнувся з низкою дивних подій. Будівельна бригада нібито страждала від постійних нездужань — сильного болю голови та раптових знепритомлень під час роботи. Смертельних випадків не зафіксували, але інциденти повторювалися регулярно.

Завершивши будівництво, господар негайно вирішив позбутися нерухомості. За переказами, сім'я неодноразово помічала рух предметів без зовнішнього впливу в приміщеннях. Знайти покупця так і не вдалося, тому будинок спорожнів.

Місцеві мешканці розповідають про незрозумілі звуки, схожі на людський плач з елементами тваринного виття. Сусіди регулярно помічали світло у вікнах та тіні незнайомих постатей всередині. Найдивнішим було те, що освітлення з'являлося до підключення електромережі.

Згідно з народними віруваннями, руйнування цвинтаря призвело до вивільнення потойбічних сил. Деякі тернополяни стверджують, що зараз там мешкає жінка-відлюдниця, яку підозрюють у зв'язках з надприродним.

Реальні факти про споруду

Дослідження показали зовсім іншу картину. Будівлю зводили німецькі фахівці в роки Другої світової для обслуговування залізничної інфраструктури. Споруда призначалася для робітників, які керували стрілочними переводами вручну.

На сьогодні об'єкт використовують співробітники залізничного господарства як службове приміщення. Верхній поверх переобладнали під ремонтні майстерні для обслуговування колійного обладнання.

Частина старожилів пам'ятає, що в радянський період тут функціонувало поштове відділення. Попри розкриття справжніх фактів, легенди про надприродні сили продовжують жити серед тернополян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про місце у Дніпрі, яке не дає спокою любителям містики. Ми розповідали, що приховує Монастирський острів.