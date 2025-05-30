Харків зазнав атаки безпілотників: у місті лунали вибухи, росіяни били по комунальному підприємству

Внаслідок нападу росіян зазнали пошкоджень житлові будинки та комунальне підприємство

Харків у ніч на 30 травня атакували ударними безпілотниками, росіяни вчергове били по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок атаки щонайменше вісім дронів влучили по території комунального підприємства у Слобідському районі міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Інформацію підтвердив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Масований удар ворожих безпілотників прийшовся по території одного з комунальних підприємств, що розташовано у Слобідському районі. За попередньою інформацією, на дану хвилину без постраждалих. Дані щодо руйнацій — уточнюються. На місці влучань — пожежа", – написав Терехов.

За його словами, внаслідок нападу росіян зазнали пошкоджень житлові будинки поблизу місця обстрілу. Масштаби ушкоджень уточнюють, через атаку також постраждала 61-річна жінка – співробітниця комунального підприємства, яке атакував ворог. Це підтвердив Синєгубов.

"В Слобідському районі Харкова внаслідок атаки ворожими безпілотниками постраждала 61-річна жінка. Медики надають всю необхідну допомогу", – написав він.

Окрім Харкова, за словами голови ОВА, російські окупанти також атакували село Василів Хутір Чугуївської громади – туди теж ворог спрямував ударні безпілотники. Синєгубов повідомив про вісім постраждалих у селі, серед яких двоє – 16-річні підлітки.

Нагадаємо, що російські окупанти нещодавно вигадали новий небезпечний спосіб кошмарити Харків. Кремлівські війська почали запускати незвичайні FPV-дрони.

Також в ніч на 6 травня росіяни протягом 2 годин атакували Харків безпілотниками. Пролунало щонайменше 20 вибухів, були влучання у чотирьох районах міста по восьми локаціях, поранення отримали четверо людей. Внаслідок атаки ринок "Барабашово" у Харкові постраждав від російського "шахеда". Там спалахнула пожежа, один з секторів ринку зазнав серйозних руйнувань.