Стало известно, каким будет Житомир после войны: никто больше не скажет, что его не существует

Этот регион имеет большой потенциал

Житомир не только становится спортивной столицей Украины, но и имеет все шансы быть туристической жемчужиной. Житомирщина — одна из наиболее ресурсных областей Украины.

О перспективах развития областного центра и региона "Телеграф" рассказал его глава: Бериллий в АТБ не продашь, — глава Житомирщины Виталий Бунечко о Буткевиче, Залужном и янтаре

У области есть природные преимущества — ископаемые и леса

"Во-первых, по целому ряду ископаемых мы одна из наиболее ресурсных областей Украины. Если брать ископаемые, то это янтарь, Иршанское месторождение титановых руд и т.д. Во-вторых, лес. Я бы даже объединил эти пункты: лес и то, что под ним. Это потенциал, который нужно развивать", — отметил глава Житомирской ОВА.

После войны Житомирщина может стать туристической жемчужиной

Виталий Бунечко уверен, что у области большие туристические перспективы, потому что она расположена на прекрасной логистической точке. Для развития туризма в регионе планируется использовать преимущества расположения в непосредственной близости от Киева.

"Точно будет аэропорт для лоукостов, достроим многострадальную Житомирскую окружную дорогу. Сейчас ее по крайней мере сделали проездной, но я всегда шучу со своими друзьями, что рядом с Житомирской окружной есть еще очень перспективный город", — рассказал глава области.

О конкретных сроках, когда будет достроена Житомирская окружная дорога, трудно говорить, так как в стране война. Однако в области на это очень надеются.

"Мы бы очень хотели, и очень надеемся. Но понимаем, что в стране война, поэтому сейчас о каких-то четких сроках не могу говорить", — сказал Виталий Бунечко.

Как возник мем, что Житомира не существует

Эта шутка, как своеобразная игра, возникла еще за несколько лет до полномасштабной войны. Пользователи twitter (сейчас он называется Х) активно спорили, существует Житомир или нет. Мэм построен на шутливой теории заговора, когда на любой аргумент кого-то из пользователей, почему Житомир — реальный город, ему отвечают "это фейк и фотошоп", приводя аргументы.

Например, на вопрос одной из пользовательниц "если Житомира не существует, тогда куда ведет Житомирская трасса?", ей ответили – эта трасса ведет в Ровно. И это соответствует действительности – трасса Е40, как соединяет Киев с Житомиром, проходит через Ровно, а дальше ведет во Львов и выходит за пределы Украины – в Польшу. На "убийственный" аргумент, откуда тогда знаменитые житомирские носки, другая пользовательница получила ответ, что их производят в городе Коростышев, и так далее.

Как писал "Телеграф", ранее глава парламентского комитета по местному самоуправлению Елена Шуляк рассказала о планах восстановления и запуска международного аэропорта "Житомир" после войны. Он может стать серьезной альтернативой "Борисполю" и "Жулянам".