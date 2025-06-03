В селе на Львовщине в колодцах появилась горячая вода: в чем причина аномалии

Подобный случай уже был два года назад

В одном из населенных пунктов Львовской области в колодцах по неизвестной причине нагрелась вода. Температура достигает +42 градусов. Однако этот случай уже не первый.

Местные Telegram-каналы сообщают, что на место происшествия выехали соответствующие службы.

"В Розвадове – в колодцах сразу горячая вода, температура достигает 42 градусов. Люди в шоке и не знают, с чем это связано. Все соответствующие службы на месте", – говорится в публикации.

Примечательно, что подобный случай в шести домохозяйствах того же села произошел в апреле 2023 года. Тогда вода в колодцах кипела, а из-под земли начали прорываться гейзеры. В этих дворах возникли ямы глубиной до 5 метров и пропало электричество.

Академик Украинской нефтегазовой академии Михаил Орлюк в интервью ТСН пояснил причины аномалии. Дело в том, что Розвадов находится на разломной зоне земной коры, в местности, богатой газовыми месторождениями.

"Неподалеку расположено роздольское месторождение серы, которое ранее активно эксплуатировалось, что приводило к многочисленным нарушениям в верхней части разреза земной коры и возможному накоплению сероводородного газа", – добавил специалист.

По его мнению, газ нашел себе выход в результате каких-то тектонических или техногенных процессов, а затем попал в воду и вызвал бурление.

Напомним, в конце мая Львов накрыл сильный ливень, который привел к локальному подтоплению улиц города. Водоотвод во многих районах не справлялся с нагрузкой, а тротуары и остановки общественного транспорта покрылись водой.