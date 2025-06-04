Що буде влітку з цінами на бензин і чи загрожує Україні паливна криза: прогноз

В Україні створено потужну та розгалужену транспортну інфраструктуру

Паливна криза, незважаючи на кардинальні зміни ринку за останні роки, не загрожує Україні. Ціни на бензин найближчими місяцями, ймовірно, будуть стабільними.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. За його словами, ризик паливної кризи в Україні наразі повністю виключений. На це є кілька причин:

створена така транспортна інфраструктура, яка здатна привезти пального в два рази більше, ніж нам потрібно;

"Кількість бензовозів у нас доросла з 2021 року в чотири рази. Це тисячі машин. Це відпрацьована логістика залізниці. Транскордонна інфраструктура дуже потужна і розгалужена. Все працює як годинник", — зазначив Куюн.

сформовані джерела постачання;

"Чому сталася криза у 2022 році? Не в останню чергу через те, що ніхто не знав, куди бігти в тій Європі? За виключенням хіба що ОККО, ніхто ніколи не купував на Заході, всі купували на Сході та Півночі — в Росії та Білорусі. Крім того, ти не можеш в Європі прийти на нафтопереробний завод або до трейдера і сказати: "Дайте мені пальне". По-перше, там тебе ніхто не чекає. По-друге, тебе будуть перевіряти. Тобто комплаєнси банківські, корпоративні. Це складно і не швидко. Сьогодні це все вже зроблено. У будь-який час ти можеш збільшити обсяг свого замовлення і досить оперативно його отримати", — каже Куюн.

Також Куюн поділився своїм прогнозом щодо цін на бензин у найближчі місяці.

"Якщо говорити глобально, немає ознак того, що нафта буде дорожчати. Сировини та пального дуже багато. В Європі, наприклад, дуже багато бензину, його перевиробництво, ціни на нього падають. Нафтопереробні заводи зачиняються через це. Я думаю, що найближчі місяці мають бути досить стабільними, без злетів та падінь", — вважає Куюн.

Що впливає на вартість палива

"Багато років фактори незмінні. Перший — це зовнішній. Ми є країна-імпортер нафтопродуктів, вони до нас надходять майже з усього світу. На піку 2023 року, здається, пальне з понад 25 країн світу було у нас представлено. Відповідно, закупівля відбувається по світових цінах. Це фактор номер один.

Фактор номер два — це валюта. Оскільки пальне — імпортний товар, курс напряму впливає на ціну в гривні.

Іноді включаються інші фактори, внутрішні, як то попит, зміни в оподаткуванні тощо. Але це локальні випадки. Наприклад, сезонність. Традиційно навесні питаюсь, що буде з цінами, бо, мовляв, посівна?" – каже він.

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