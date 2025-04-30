Алкогольний "коктейль". Чому біоетанол може стати проблемою для українців

Нововведення пов'язане із підготовкою до вступу в ЄС

Додавання спирту до бензину (так званого біоетанолу) в Україні стане обов'язковим вже з 1 травня. Проте це може обернутися проблемою, адже немає відповіді на питання, хто контролюватиме якість пального.

Про це "Телеграфу" розповів аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн: "Бовтанка", яку неможливо перевірити. В Україні з 1 травня у бензин додаватимуть спирт, що це означає для водіїв

В Україні немає належного контролю за якістю пального

"В Україні вже давно немає навіть натяку на відновлення контролю. Все, що сьогодні є, це контроль суто документів. Тому я так розумію: трейдер просто буде або казати, що купив бензин з біоетанолом і вже імпортував таким, от, будь ласка, це зазначено в документах закордонного виробника. Або буде казати, мовляв, імпортував бензин без етанолу як сировину, купив етанол і отримав з цього етанольний бензин", — пояснив експерт.

Водіям доведеться покладатися лише на себе

На його думку, водіям доведеться на власний страх та ризик самостійно оцінювати якість бензину. Споживачі робитимуть висновки з власних помилок та орієнтуватимуться на репутацію конкретної мережі АЗС.

"Я думаю, все просто буде віддано на відкуп споживачу. Якщо він буде відчувати, що там біда з якістю, він просто не буде там заправлятися. Тобто це так, як і зараз. Бо фактичного контролю якості в Україні немає. Це відкриває, звісно ж, декілька корупційних шляхів. Можна на папері цей біоетанол додавати в бензин, але фактично продавати його, наприклад, для підпільного виробництва алкогольних напоїв", — зазначив Куюн.

Як захиститися від неякісного бензину

За словами аналітика, великі мережі АЗС (WOG, SOCAR, ОККО) зможуть собі дозволити продавати якісне пальне. Вони вже будують заводи з виробництва біоетанолу. Тому буде актуальною довіра бренду.

Для довідки: Біоетанол – зневоднений етиловий спирт, який виготовляється з зерна. Цей спирт використовують як біопаливо або паливну добавку.

Як розповідав "Телеграф", експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук пояснив, що не так із законопроєктом про біоетанол. На його думку, від цього виграють лише виробники цього біопалива.