Секретна ділянка Кримського мосту: у ВМС розповіли, чому її ураження критичне

Росіянам є чого боятись

У Військово-морських силах розповіли, якими є наслідки удару по Кримському мосту. Зокрема, деталями поділився речник Військово-морських сил ВМС Дмитро Плетенчук.

"Що стосується самого мосту, це та частина, яка є однією з ключових. І якщо уразити саме її, наслідки можуть бути досить серйозні", — сказав він.

Ранковий вибух на Керченському мосту: третя операція України

У вівторок, 3 червня 2025 року, о 4:44 ранку над Керченською протокою пролунав потужний вибух. Це стало третьою масштабною атакою України на стратегічно важливий Кримський міст — символ російської окупації Криму та критично важливий логістичний коридор для постачання російських військ.

Операція готувалася протягом кількох місяців — для атаки використали близько 1100 кілограмів підводних вибухових речовин. Служба безпеки України офіційно взяла відповідальність за атаку. В СБУ оприлюднили відеозапис вибуху.

Вибух завдав пошкоджень підводним опорам мосту. Це призвело до тимчасового припинення руху транспорту. Цей удар відбувся через два дні після масштабної атаки дронів на російські авіабази в глибокому тилу під назвою "Павутина", під час якої було пошкоджено десятки стратегічних бомбардувальників.

У відповідь Росія здійснила ракетні удари по українських містах, зокрема по Сумах, де внаслідок обстрілів загинули люди.

Раніше "Телеграф" писав, чим СБУ вдарила по Кримському мосту. Україна проводила випробування підводних дронів власної розробки.