Креатив року: флористка з Дніпра здивувала букетом, який складається не тільки з квітів

Флористка з Дніпра виконала дуже незвичайне замовлення — зробила букет із курячих лапок. Вона красиво їх упакувала і прикрасила рожевими трояндами.

Своє творіння майстриня показала підписникам в Instagram, де воно стало справжнім хітом. Такий креативний подарунок замовили спеціально для куми.

"Здається, тепер я робила вже все", — прокоментувала свій витвір авторка шедевра. Дівчина обгорнула курячі лапки у стильний пакувальний папір сіро-блакитних кольорів та додала живі троянди. Композицію перев'язала атласними стрічками, як звичайний квітковий букет. Авторка роботи публікує свої творіння під ніком vkus_buckets_dp.

У коментарях під публікацією користувачі активно обговорювали незвичайну ідею. Багато хто писав, що такого букета ще не бачили, а деякі просили зробити подібний для себе. Сама флористка зізналася, що спочатку не хотіла братися за таке замовлення, але потім вирішила спробувати щось нове.

Публікація набрала понад тисячу лайків за кілька днів. Підписники пропонували майстрині нові ідеї для креативних букетів — з півнячими гребінцями, жартували навіть про живих півнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що українка насмішила мережу кулінарним шедевром з тіста. Вийшло зовсім не те, на що вона очікувала.