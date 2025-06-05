Креатив года: флористка из Днепра удивила букетом, состоящим не только из цветов

Днепровской мастерице удалось удивила сеть

Флористка из Днепра выполнила очень необычный заказ – сделала букет из куриных лап. Она красиво их упаковала и украсила розовыми розами.

Свое творение мастерица показала подписчикам в Instagram, где оно стало настоящим хитом. Такой креативный подарок заказали специально для кумы.

"Кажется, теперь я делала уже все", — прокомментировала свое произведение автор шедевра. Девушка обернула куриные лапки в стильную упаковочную бумагу серо-голубого цвета и добавила живые розы. Композицию перевязала атласными лентами как обычный цветочный букет. Автор работы публикует свои творения под ником vkus_buckets_dp.

В комментариях под публикацией пользователи активно обсуждали необычную идею. Многие писали, что такого букета еще не видели, а некоторые просили сделать подобный для себя. Сама флорист призналась, что сначала не хотела браться за такой заказ, но потом решила попробовать что-нибудь новое.

Публикация набрала более тысячи лайков за несколько дней. Подписчики предлагали мастерице новые идеи для креативных букетов — с петушиными гребенками, шутили даже о живых петухах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что украинка насмешила сеть кулинарным шедевром из теста. Вышло совсем не то, чего она ожидала.