Прагнуть "пролізти" в тил. Українці попередили про нову небезпечну тактику Кремля (відео)

Змінюється і вікова категорія, тих кого вербують

Дедалі частіше росіяни використовують нову тактику у вербуванні українців, представляючись співробітниками Служби безпеки України (СБУ). Вони маскують злочинні завдання під виглядом тих, що треба виконати нібито "в інтересах Української Держави".

Про це повідомляє СБУ. Зазначається, що цю тактику раніше росіяни фактично не використовували, але наразі це змінилось.

"Протягом останніх тижнів СБУ запобігла декільком подібним злочинам і закликає українців бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в СБУ, зазвичай це вербування відбувається за наступною схемою: українці отримують повістку з вимогою з’явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Найчастіше у "справі" фігурує придбання "заборонених в Україні товарів". Далі вони пропонують "владнати справу" в обмін на виконання "завдання".

Зазвичай людей просять:

прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи;

перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу;

перевести гроші на невідому картку, яка нібито є рахунком для "донатів на ЗСУ";

придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій;

підпалити авто Сил оборони чи адміністративної будівлі;

здійснити диверсію тощо.

Окрім того, під час спілкування кремлівські куратори вимагають завантаження шкідливих програм, за допомогою яких стежать за людиною. Раніше російські агенти в основному вербували підлітків і молодь, а зараз — і людей похилого віку.

"Звертаємо увагу, що Служба безпеки України діє винятково у межах чинного українського законодавства. Представники СБУ не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не ставлять будь-яких сумнівних "завдань"", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що операція СБУ по ураженню стратегічної авіації Росії стала однією з найкращих в історії світових спецслужб.