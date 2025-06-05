Стремятся "пролезть" в тыл. Украинцев предупредили о новой опасной тактике Кремля (видео)

Изменяется и возрастная категория тех, кого вербуют

Все чаще россияне используют новую тактику в вербовке украинцев, представляясь сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Они маскируют преступные задачи под видом тех, которые нужно выполнить якобы "в интересах Украинского Государства".

Об этом сообщает СБУ. Отмечается, что эту тактику раньше россияне фактически не использовали, но это изменилось.

"В течение последних недель СБУ предотвратила несколько подобных преступлений и призывает украинцев быть бдительными и не поддаваться на вражеские провокации", — говорится в сообщении.

Как отмечают в СБУ, обычно это вербовка происходит по следующей схеме: украинцы получают повестку с требованием явиться на допрос к следователю СБУ из-за якобы открытого уголовного производства. Чаще всего в "деле" фигурирует приобретение "запрещенных в Украине товаров". Далее они предлагают "уладить дело" в обмен на выполнение "задания".

Обычно людей просят:

проследить за перемещениями какого-либо лица;

перенести неизвестные предметы с одного адреса на другой;

перевести деньги на неизвестную карточку, которая якобы является счетом для "донатов на ВСУ";

приобрести необходимые химические элементы и изготовить самодельное взрывное устройство;

поджечь авто Сил обороны или административное здание;

осуществить диверсию и т.д.

Кроме того, во время общения кремлевские кураторы требуют загрузки вредоносных программ, с помощью которых следят за человеком. Ранее российские агенты в основном вербовали подростков и молодежь, а сейчас — и пожилых людей.

"Обращаем внимание, что Служба безопасности Украины действует исключительно в рамках действующего украинского законодательства. Представители СБУ не требуют установки постороннего ПО на телефон и ни в коем случае не ставят каких-либо сомнительных "задач"", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что операция СБУ по поражению стратегической авиации России стала одной из лучших в истории мировых спецслужб.