Довічне доньці Фаріон? Прихильники підозрюваного у вбивстві видали дивну заяву (відео)

Жінка не перший раз висловлюється про доньку вбитої мовознавиці

Справа про вбивство Ірини Фаріон розглядається на черговому засіданні суду 5 червня у Львові. Підозрюваний В'ячеслав Зінченко був доставлений до Шевченківського районного суду.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. У повідомленні йдеться, що на засідання суду прибула й група підтримки підозрюваного.

Жінка з натовпу почала кричати "Довічно Семчишин!". Вони мають на увазі, аби доньці Ірини Фаріон призначили довічне покарання. Натомість, що саме вони мають на увазі не сказали.

Хто ця жінка

Жінка, яка вигукувала ці слова — Олена Петрусь. Вона жителька Броварів і майже щоразу приїздить у Львів на судові засідання. Журналістка "Телеграфу" прослідкувала за її соціальними мережами.

Петрусь щодня публікує слова підтримки для Зінченка, відкрито зневажає Софію Семчишин. Вона носить футболку надруковану з його фото.

Варто зазначити, що у 2020 році вона активно поширювала у соціальних мережах дописи з вимогою заборонити російський контент в Україні. Проте тепер, під час повномасштабної війни, за інформацією журналістів, вона співає російські пісні.

Суд 5 червня — що відомо

До слова, чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон мало б розпочатись о 11:30. Сьогодні, 5 червня, мають розглядати запобіжний захід для підозрюваного.

Сам Зінченко почуває себе добре. Він відповів на кілька запитань журналістів. За словами підозрюваного, його адвокати мають прибути на засідання, але чи у повному складі — невідомо.

Суд задовольнив клопотання і продовжив тримання Зінченка під вартою до 4 серпня. Попередньо, наступне засідання відбудеться 11 червня об 10:30.

Розслідування вбивства Ірини Фаріон — що відомо

13 лютого Шевченківський районний суд Львова почав розгляд по суті справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Слідство вважає, що В’ячеслав Зінченко ввечері 19 липня 2024 року підстеріг мовознавицю Ірину Фаріон у подвір’ї її будинку на вулиці Масарика у Львові. Як зазначається, він наблизився до жінки та вистрілив їй у голову, після чого втік. За кілька годин громадська діячка померла в лікарні .

Після зміни підозри Зінченка підозрюють в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

Прокурор заявив, що Зінченко у 2022 році долучився до Telegram-групи націонал-соціалістичного угруповання NS/WP. У 2024 році приєднався також до групи, яка повʼязана з російською неонацистською організацією. Ці спільноти пропагують культ насильства й жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію.

За даними слідства, в Зінченка могла виникнути особиста неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Хоча заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов заявляв після особистого спілкування із Зінченком, що той є "абсолютно проукраїнським". Але, мовляв, хлопець "вважає, що не треба розділяти українське суспільство".

Сам Зінченко відкидає причетність до вбивства Фаріон. Також заперечує проти цивільного позову, у якому донька вбитої мовознавиці Софія Особа просить про компенсацію в 15 млн гривень за вбивство матері. За висунутими статтями хлопцю загрожує довічне позбавлення волі.