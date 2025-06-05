Пожизненное дочери Фарион? Сторонники подозреваемого в убийстве выдали странное заявление (видео)

Женщина не первый раз высказывается о дочери убитого языковеда

Дело об убийстве Ирины Фарион рассматривается на очередном заседании суда 5 июня во Львове. Подозреваемый Вячеслав Зинченко был доставлен в Шевченковский районный суд.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. В сообщении говорится, что на заседание суда прибыла группа поддержки подозреваемого.

Женщина из толпы начала кричать "Пожизненно Семчишин!". Они подразумевают, чтобы дочери Ирины Фарион назначили пожизненное наказание. Однако именно они имеют в виду не сказали.

Кто эта женщина

Женщина, выкрикивавшая эти слова — Елена Петрусь. Она жительница Броваров и почти каждый раз приезжает во Львов на судебные заседания. Журналистка "Телеграфа" проследила за ее социальными сетями.

Петрусь ежедневно публикует слова поддержки для Зинченко, открыто презирает Софию Семчишин. Она носит футболку напечатанную с его фото.

Следует отметить, что в 2020 году она активно распространяла в социальных сетях сообщения с требованием запретить российский контент в Украине. Однако теперь во время полномасштабной войны, по информации журналистов, она поет российские песни.

Суд 5 июня — что известно

К слову, очередное заседание по делу об убийстве Ирины Фарион должно было начаться в 11:30. Сегодня, 5 июня, должна рассматриваться мера пресечения для подозреваемого.

Сам Зинченко чувствует себя хорошо. Он ответил на несколько вопросов журналистов. По словам подозреваемого, его адвокаты должны прибыть на заседание, но в полном ли составе — неизвестно.

Суд удовлетворил ходатайство и продлил содержание Зинченко под стражей до 4 августа. Предварительно, следующее заседание состоится 11 июня в 10:30.

Расследование убийства Ирины Фарион — что известно

13 февраля Шевченковский районный суд Львова начал разбирательство по сути дела об убийстве языковеда Ирины Фарион. Следствие считает, что Вячеслав Зинченко вечером 19 июля 2024 года подстерег языковед Ирину Фарион во дворе ее дома на улице Масарика во Львове. Как отмечается, он приблизился к женщине и выстрелил ей в голову, после чего скрылся. Через несколько часов общественный деятель скончался в больнице .

После смены подозрения Зинченко подозревают в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости, а также в незаконном обращении с оружием.

Прокурор заявил, что Зинченко в 2022 году присоединился к Telegram-группе национал-социалистической группировки NS/WP. В 2024 году присоединился к группе, связанной с российской неонацистской организацией. Эти сообщества пропагандируют культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию.

По данным следствия, у Зинченко могла возникнуть личная неприязнь к Ирине Фарион из-за ее активной позиции по защите украинского языка. Хотя заместитель председателя Нацполиции Андрей Небитов заявлял после личного общения с Зинченко, что тот "абсолютно проукраинский". Но, мол, парень "считает, что не нужно разделять украинское общество".

Сам Зинченко отвергает причастность к убийству Фарион. Также возражает против гражданского иска, в котором дочь убитого языковеда София Особа просит о компенсации в 15 млн гривен за убийство матери. По выдвинутым статьям парню грозит пожизненное лишение свободы.