В Україні закликають перевірити мільйонні доходи ґрантових активістів, – ЗМІ

Активісти мали допомогти вибудувати потужну антикорупційні структури в Україні, але цього не сталося

Правоохоронці та уповноважені органи мають провести справжній аудит діяльності громадських активістів, які реалізують лобістські проєкти та беруть участь у громадських радах стратегічних підприємств. Це питання національної безпеки в умовах війни, – вважає політичний експерт Олег Постернак.

"Активісти" освоюють мільйони доларів, реалізовують лобістські кампанії на користь різних бізнесів, політиків та навіть іноземних урядів. Вони впливають на звільнення та призначення міністрів, забезпечують висвітлення кримінальних справ у вигідному для однієї зі сторін світлі тощо. А натомість – не несуть жодної відповідальності за свої дії. В умовах війни це стає питанням національної безпеки", – написав Постернак.

Він наголосив, що правоохоронці та уповноважені політичні органи мають провести справжній аудит діяльності "антикору", "громадських рад" та "поборників демократії".

Одним з таких прикладів експерт назвав Віталія Шабуніна та Центр протидії корупції.

"Відомо, що USAID (коли він ще надавав ґранти) за рік заплатив Центру протидії корупції до 1,5 млн доларів. За ці кошти можна було б придбати до 5000 fpv для війська. Але вони пішли ЦПК. Понад 100 тис. доларів в місяць", – зазначив він.

За ці кошти, на його думку, активісти мали допомогти вибудувати потужну антикорупційні структури в Україні, але цього не сталося.

"У підсумку, Національне антикорупційне Бюро, яке нібито контролює Центр протидії корупції, проїдає коштів більше, ніж ловить корупціонерів. В одному лише 2024 році держбюджет витратив на утримання НАБУ 1,874 млрд грн, тоді як діяльність Бюро призвела до повернення від корупціонерів аж… 823 млн. грн. Загалом, останні скандали зі співробітниками НАБУ, які торгують наркотиками, детективами, які записують сумнівні статки на родичів – роблять картину більш "яскравою". Її доповнюють судді ВАКС, які живуть своє люксове життя без жодних докорів сумління", – зазначив експерт.

"А ще є різноманітні громадські ради на підприємствах стратегічних галузей економіки та при правоохоронних і судових органах. Складаються вони з одних і тих самих активістів без будь якого (!) досвіду і компетенції у цих. І працюють вони невідомо на чиї інтереси. Точніше, відомо на які – на власні, "кишенькові", – підсумував Постернак.