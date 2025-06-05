В Украине призывают проверить миллионные доходы грантовых активистов, – СМИ

Активисты должны помочь выстроить мощную антикоррупционные структуры в Украине, но этого не произошло

Правоохранители и уполномоченные органы должны провести настоящий аудит деятельности общественных активистов, реализующих лоббистские проекты и участвующих в общественных советах стратегических предприятий. Это вопрос национальной безопасности в условиях войны, – считает политический эксперт Олег Постернак.

"Активисты" осваивают миллионы долларов, реализуют лоббистские кампании в пользу разных бизнесов, политиков и даже иностранных правительств. Они влияют на увольнение и назначение министров, обеспечивают освещение уголовных дел в выгодном для одной из сторон свете и т.п. А вместо этого – не несут никакой ответственности за свои действия. В условиях войны это становится вопросом национальной безопасности", – написал Постернак.

Он отметил, что правоохранители и уполномоченные политические органы должны провести настоящий аудит деятельности антикора, общественных советов и поборников демократии.

Одним из таких примеров эксперт назвал Виталия Шабунина и Центр противодействия коррупции.

"Известно, что USAID (когда он еще предоставлял гранты) за год заплатил Центру противодействия коррупции до 1,5 млн долларов. За эти средства можно было бы приобрести до 5000 fpv для войска. Но они ушли ЦБК. Более 100 тыс. долларов в месяц", — отметил он.

За эти средства, по его мнению, активисты должны помочь выстроить мощную антикоррупционные структуры в Украине, но этого не произошло.

"В итоге, Национальное антикоррупционное Бюро, якобы контролирующее Центр противодействия коррупции, проедает средств больше, чем ловит коррупционеров. В одном лишь 2024 году госбюджет потратил на содержание НАБУ 1,874 млрд грн, в то время как деятельность Бюро привела к возвращению от коррупционеров 300 млн. грн. НАБУ, торгующие наркотиками, детективами, которые записывают сомнительное состояние на родственников – делают картину более "яркой".

"А еще есть разнообразные общественные советы на предприятиях стратегических отраслей экономики и при правоохранительных и судебных органах. Состоят они из одних и тех же активистов без какого-либо (!) опыта и компетенции у этих. И работают они неизвестно на чьи интересы. Точнее, известно на какие — на собственные, "карманные", — подытожил.