"Подарунок для Кремля": президент Чехії прокоментував можливий вихід Трампа з переговорів

Потрібен сильний тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл мирних переговорів з Україною

Якщо адміністрація президента США Дональда Трампа прийме рішення вийти з переговорів щодо припинення вогню в Україні, це стане чудовим подарунком виключно для Кремля. Москва затягує час, вигадуючи все нові й нові приводи не погоджуватися на припинення вогню.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел після переговорів з іншими лідерами країн Європейського Союзу щодо нових санкцій проти Росії, повідомляє Euractiv. Павел підкреслив, що координація зусиль Європи та США зараз не є достатньою.

"Я сприймаю заяви Дональда Трампа як вираз розчарування тим, що справи йдуть не так, як він сподівався, а саме, що він зможе швидко домовитися з Путіним і зможе оголосити мир в Україні, одночасно відновлюючи економічні відносини з Росією", – сказав він.

Чеський президент також підкреслив, що Кремль затягує час: зараз у Путіна вигадали "підготовку" так званого "меморандуму", який нібито зможе дозволити почати переговори. Хоча російський режим міг не вигадувати відмовки, а дійсно почати мирні переговори з Україною. Тому потрібен сильний тиск на Росію, щоб змусити її сісти за стіл з Україною. Наприклад, варто було б реалізувати ініціативу США щодо запровадження 500% мит для країн, яку купують російські нафту й газ.

"Я думаю, що нарешті настав час для дуже серйозної розмови з нашими американськими союзниками про те, як розробити економічні та фінансові заходи такого калібру, щоб Росія дійсно відчула їхній вплив", – резюмував Павел.

Зазначимо, що російський "тіньовий флот" став новою мішенню Заходу після того, як Європейський Союз ухвалив масштабний пакет санкцій, спрямований на обмеження діяльності цієї флотилії. Цей флот складається приблизно з 500 старих і незастрахованих нафтових танкерів, які використовуються для таємного експорту російської нафти, обходячи міжнародні санкції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи завдадуть нові санкції суттєвого удару по фінансових ресурсах Кремля. Експерти проаналізували і оцінили реальну ефективність запроваджених обмежень і їхній вплив на економіку Росії.

Тим часом президент США Дональд Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії через небажання Кремля піти на мирну угоду з Україною. Трамп заявив, що, мовляв, не хоче "зробити набагато гірше" – але він, за його ж словами, не виключає застосування посилення санкцій у майбутньому. Після обурення, яке викликали його слова, дії американського президента спробував виправдати Державний департамент – щоправда, вийшло дуже погано.