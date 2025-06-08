Россия меняет Кирилловку до неузнаваемости: как выглядит популярный курорт в оккупации (видео)

В это время до войны здесь уже яблоку негде было упасть

Кирилловка в Запорожской области, которая до войны была одним из популярных курортов, за время оккупации изменилась до неузнаваемости. Пустующие места напоминают любимое многими место для отдыха лишь отдаленно.

Свежее видео из оккупации появилось в сети. Видео датировано 7 июня и снято на центральном пляже. Как отмечают авторы поста, в это время до войны здесь уже яблоку негде было упасть, а сейчас эти места пустуют.

На видео хорошо видно отсутствие любого курортного сезона. Побережье моря почти без людей.

А так Кирилловна выглядела до оккупации Россией:

Украинцы в комментариях под видео, глядя на пустошь, которую принесла РФ, с грустью вспоминают былую Кирилловку.

Следует отметить, что похожая судьба постигла многие украинские курорты после оккупации. Например, оккупированный Бердянск, где пляжи пустые и безлюдные. А центр города все больше становится заброшенным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия "убила" известный остров-курорт Азовского моря.