Ніколи не купуйте таку ковбасу: як правильно її вибрати та на що звертати увагу

Декілька простих порад допоможуть вам не помилитися у виборі м’ясного продукту

Одним із продуктів, який купують багато хто і часто, можна сміливо назвати ковбасу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, яку ковбасу не варто купувати за жодних обставин, що має бути зазначено на упаковці та що обов’язково має насторожити, а також як визначити хороший продукт.

Як пише РБК-Україна, категорично не рекомендується купувати ковбасу, яка має такі ознаки:

Дуже яскравий колір ковбаси. Натуральна ковбаса повинна мати сірий колір, а сиров’ялена — темний колір. Це говорить про наявність у складі конини чи яловичини.

Білий наліт на сиров’яленій та сирокопченій ковбасі допускається. Також є окремі види ковбас із благородною пліснявою. В інших випадках ковбасу з нальотом не можна купувати.

Якщо термін придатності ковбаси затертий або його складно розглянути.

Якщо обгортка від ковбаси стала слизькою, а від продукту йде неприємний і не характерний запах.

Якщо склад ковбаси написаний дрібно й нерозбірливо та його важко прочитати.

Якщо в ковбасі є сало і воно із жовтизною. Сало в продукті має бути білого кольору.

Що має бути вказано на упаковці

Насамперед слід дивитися на упаковку продукту. На ній обов’язково мають бути зазначені:

назва товару;

інформація про інгредієнти;

назву та місце діяльності виробника;

точна інформація про кількість змісту;

інформація про правильне зберігання продукту.

Як вибирати ковбасу

Склад — це те, на що кожен має дивитися при купівлі ковбаси. Щоб вибрати якісний продукт, обов’язково дотримуйтесь цих правил:

вибирайте продукт, виготовлений за державними стандартами;

читайте склад ковбаси. У ній має бути м’ясо, а чи не м’ясо механічного обвалювання;

перевірте, щоб із м’ясного виробу не текла вода;

якщо продукт у вакуумній упаковці, перевірте її цілісність;

якісна ковбаса повинна містити глутамат натрію (підсилювача смаку), що може викликати звикання;

варена ковбаса має складатися на 90% з м’яса.

Як перевірити якість ковбаси

Для першого способу вам знадобиться йод – саме він підкаже, чи є у продукті крохмаль. На варену ковбасу або сосиски потрібно нанести лише кілька крапель йоду і почекати буквально пару хвилин. Ковбасні вироби після нанесення йоду стали коричневими? Значить, крохмалю у них немає. Якщо сосиски посиніли, значить у них є крохмаль.

Якість копченої ковбаси можна перевірити за допомогою горілки. Метод підійде для продукту, у складі якого немає було приправ, що фарбують — наприклад, паприки й червоного перцю. Потрібно опустити шматочок ковбаси у горілку та потримати пару хвилин. Після того, як ви дістанете ковбасу, розчин потрібно перемішати. Якщо він стане червоним, рожевим чи помаранчевим – ковбаса ненатуральна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке згущене молоко краще не вживати і як вибрати якісне.