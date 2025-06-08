Никогда не покупайте такую колбасу: как правильно её выбрать и на что обращать внимание
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Несколько простых советов помогут вам не ошибиться в выборе мясного продукта
Одним из продуктов, который покупают многие и часто, можно смело назвать колбасу. Однако мало кто знает, как правильно нужно ее выбирать и на что обязательно следует обращать внимание, чтобы купить качественный товар.
В этом материале "Телеграф" рассказывает, какую колбасу не стоит покупать ни при каких обстоятельствах, что должно быть указано на упаковке и что обязательно должно насторожить, а также как определить хороший продукт.
Как пишет РБК-Украина, категорически не рекомендуется покупать колбасу, которая имеет следующие признаки:
- Очень яркий цвет колбасы. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет, а сыровяленая — темный цвет. Это говорит о наличии в составе конины или говядины
- Белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В других случаях колбасу с налетом покупать нельзя.
- Если срок годности колбасы затерт или его сложно рассмотреть.
- Если обертка от колбасы стала скользкой, а от продукта исходит неприятный и не характерный запах
- Если состав колбасы написан мелко и неразборчиво и его трудно прочесть;
- Если в колбасе есть сало и оно с желтизной. Сало в продукте должно быть белого цвета.
Что должно быть указано на упаковке
Первым делом следует смотреть на упаковку продукта. На ней обязательно должны быть указаны:
- название товара;
- информация об ингредиентах;
- название и место деятельности производителя;
- точная информация о количестве содержания;
- информация о правильном хранении продукта.
Как выбирать колбасу
Состав — это то, на что каждый должен смотреть при покупке колбасы. Чтобы выбрать качественный продукт, обязательно следуйте этим правилам:
- выбирайте продукт, изготовленный по государственным стандартам;
- читайте состав колбасы. В ней должно быть мясо, а не мясо механического обваливания;
- проверьте, чтобы из мясного изделия не текла вода;
- если продукт в вакуумной упаковке, проверьте ее целостность;
- качественная колбаса не должна содержать глутамат натрия (усилителя вкуса), который может вызвать привыкание;
- вареная колбаса должна состоять на 90% из мяса.
Как проверить качество колбасы
Для первого способа вам понадобиться йод — именно он подскажет, есть ли в продукте крахмал. На вареную колбасу или сосиски нужно нанести всего несколько капель йода и подождать буквально пару минут. Колбасные изделия после нанесения йода стали коричневыми? Значит, крахмала в них нет. Если сосиски посинели — значит, в них есть крахмал.
Качество копченой колбасы можно проверить с помощью водки. Метод подойдет для продукта, в составе которого нет было красящих приправ — например, паприки и красного перца. Нужно опустить кусочек колбасы в водку и подержать пару минут. После того как вы достанете колбасу, раствор нужно перемешать. Если он станет красным, розовым или оранжевым — колбаса ненатуральна.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое сгущенное молоко лучше не употреблять и как выбрать качественное.