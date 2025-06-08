Укр

Никогда не покупайте такую колбасу: как правильно её выбрать и на что обращать внимание

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как выбрать колбасу в магазине Новость обновлена 08 июня 2025, 12:38
Как выбрать колбасу в магазине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Несколько простых советов помогут вам не ошибиться в выборе мясного продукта

Одним из продуктов, который покупают многие и часто, можно смело назвать колбасу. Однако мало кто знает, как правильно нужно ее выбирать и на что обязательно следует обращать внимание, чтобы купить качественный товар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какую колбасу не стоит покупать ни при каких обстоятельствах, что должно быть указано на упаковке и что обязательно должно насторожить, а также как определить хороший продукт.

Как пишет РБК-Украина, категорически не рекомендуется покупать колбасу, которая имеет следующие признаки:

  • Очень яркий цвет колбасы. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет, а сыровяленая — темный цвет. Это говорит о наличии в составе конины или говядины
  • Белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В других случаях колбасу с налетом покупать нельзя.
  • Если срок годности колбасы затерт или его сложно рассмотреть.
  • Если обертка от колбасы стала скользкой, а от продукта исходит неприятный и не характерный запах
  • Если состав колбасы написан мелко и неразборчиво и его трудно прочесть;
  • Если в колбасе есть сало и оно с желтизной. Сало в продукте должно быть белого цвета.

Что должно быть указано на упаковке

Первым делом следует смотреть на упаковку продукта. На ней обязательно должны быть указаны:

  • название товара;
  • информация об ингредиентах;
  • название и место деятельности производителя;
  • точная информация о количестве содержания;
  • информация о правильном хранении продукта.

Как выбирать колбасу

Состав — это то, на что каждый должен смотреть при покупке колбасы. Чтобы выбрать качественный продукт, обязательно следуйте этим правилам:

  • выбирайте продукт, изготовленный по государственным стандартам;
  • читайте состав колбасы. В ней должно быть мясо, а не мясо механического обваливания;
  • проверьте, чтобы из мясного изделия не текла вода;
  • если продукт в вакуумной упаковке, проверьте ее целостность;
  • качественная колбаса не должна содержать глутамат натрия (усилителя вкуса), который может вызвать привыкание;
  • вареная колбаса должна состоять на 90% из мяса.

Как проверить качество колбасы

Для первого способа вам понадобиться йод — именно он подскажет, есть ли в продукте крахмал. На вареную колбасу или сосиски нужно нанести всего несколько капель йода и подождать буквально пару минут. Колбасные изделия после нанесения йода стали коричневыми? Значит, крахмала в них нет. Если сосиски посинели — значит, в них есть крахмал.

Качество копченой колбасы можно проверить с помощью водки. Метод подойдет для продукта, в составе которого нет было красящих приправ — например, паприки и красного перца. Нужно опустить кусочек колбасы в водку и подержать пару минут. После того как вы достанете колбасу, раствор нужно перемешать. Если он станет красным, розовым или оранжевым — колбаса ненатуральна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое сгущенное молоко лучше не употреблять и как выбрать качественное.

Теги:
#Продукты #Еда #Магазины #Колбаса #Опасные продукты