Никогда не покупайте такую колбасу: как правильно её выбрать и на что обращать внимание

Несколько простых советов помогут вам не ошибиться в выборе мясного продукта

Одним из продуктов, который покупают многие и часто, можно смело назвать колбасу. Однако мало кто знает, как правильно нужно ее выбирать и на что обязательно следует обращать внимание, чтобы купить качественный товар.

В этом материале "Телеграф" рассказывает, какую колбасу не стоит покупать ни при каких обстоятельствах, что должно быть указано на упаковке и что обязательно должно насторожить, а также как определить хороший продукт.

Как пишет РБК-Украина, категорически не рекомендуется покупать колбасу, которая имеет следующие признаки:

Очень яркий цвет колбасы. Натуральная колбаса должна иметь серый цвет, а сыровяленая — темный цвет. Это говорит о наличии в составе конины или говядины

Белый налет на сыровяленой и сырокопченой колбасе допускается. Также есть отдельные виды колбас с благородной плесенью. В других случаях колбасу с налетом покупать нельзя.

Если срок годности колбасы затерт или его сложно рассмотреть.

Если обертка от колбасы стала скользкой, а от продукта исходит неприятный и не характерный запах

Если состав колбасы написан мелко и неразборчиво и его трудно прочесть;

Если в колбасе есть сало и оно с желтизной. Сало в продукте должно быть белого цвета.

Что должно быть указано на упаковке

Первым делом следует смотреть на упаковку продукта. На ней обязательно должны быть указаны:

название товара;

информация об ингредиентах;

название и место деятельности производителя;

точная информация о количестве содержания;

информация о правильном хранении продукта.

Как выбирать колбасу

Состав — это то, на что каждый должен смотреть при покупке колбасы. Чтобы выбрать качественный продукт, обязательно следуйте этим правилам:

выбирайте продукт, изготовленный по государственным стандартам;

читайте состав колбасы. В ней должно быть мясо, а не мясо механического обваливания;

проверьте, чтобы из мясного изделия не текла вода;

если продукт в вакуумной упаковке, проверьте ее целостность;

качественная колбаса не должна содержать глутамат натрия (усилителя вкуса), который может вызвать привыкание;

вареная колбаса должна состоять на 90% из мяса.

Как проверить качество колбасы

Для первого способа вам понадобиться йод — именно он подскажет, есть ли в продукте крахмал. На вареную колбасу или сосиски нужно нанести всего несколько капель йода и подождать буквально пару минут. Колбасные изделия после нанесения йода стали коричневыми? Значит, крахмала в них нет. Если сосиски посинели — значит, в них есть крахмал.

Качество копченой колбасы можно проверить с помощью водки. Метод подойдет для продукта, в составе которого нет было красящих приправ — например, паприки и красного перца. Нужно опустить кусочек колбасы в водку и подержать пару минут. После того как вы достанете колбасу, раствор нужно перемешать. Если он станет красным, розовым или оранжевым — колбаса ненатуральна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое сгущенное молоко лучше не употреблять и как выбрать качественное.