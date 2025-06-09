Натовпи туристів замінила пустка: що росіяни зробили з унікальними "українськими Мальдівами" (фото)
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Раніше острів Джарилгач в Херсонській області приваблював прихильників екологічного туризму
До повномасштабного вторгнення Джарилгач був одним із найвідоміших куточків дикої природи в Україні. Найбільший незаселений острів Європи, частина нацпарку "Джарилгацький", щоліта приймав тисячі туристів, які приїздили заради чистих пляжів, дельфінів, рідкісних тварин і незабутніх заходів сонця. Його називали "українськими Мальдівами", а соціальні мережі були сповнені спогадів на кшталт: "Джарилгач це три дні, що зливаються в один. Це шалені світанки і сапити на захід сонця. Це дельфіни, що плавають за кілька метрів. Це олені, що приходять вночі до наметів".
"Телеграф" зібрав інформацію про те, в якому стані острів зараз. Острів повністю окупований російськими військами, зʼєднаний насипом з материком поблизу Лазурного, і перетворений на військовий полігон. Міністерство довкілля попереджало, що закриття протоки може спричинити деградацію всієї екосистеми Джарилгацької затоки.
Джарилгач був важливим пунктом зупинки для перелітних птахів, місцем проживання копитних тварин — оленів, ланей, муфлонів, а також дельфінів, осетрових риб, морських коників. У заповідній зоні зростала унікальна рослина — золотобородник цикадовий. Всі ці екосистеми перебувають під загрозою знищення.
На початку серпня 2023 року на острові спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 1500 гектарів, знищивши найціннішу степову частину національного парку, де були зосереджені основні популяції рідкісних тварин і рослин. Природоохоронці заявляли, що це — безпрецедентна катастрофа. За оцінками фахівців, на відновлення степової й лугової рослинності може знадобитися від 5 до 12 років, тамариксових заростей — до 30 років. Водночас багато видів могли зникнути безповоротно.
"Росіянам байдуже на це місце, яке є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих рослин і степових тварин. Вони перетворили його на військовий полігон. Вони нехтують усіма правилами пожежної безпеки у заповідній зоні", — дописали в Міністерстві захисту довкілля.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що окупований у 2014 році український півострів Крим зазнає системної деградації. Наслідком російської окупації стало поступове руйнування інфраструктури, екологічне виснаження та занепад економіки регіону.