Натовпи туристів замінила пустка: що росіяни зробили з унікальними "українськими Мальдівами" (фото)

Раніше острів Джарилгач в Херсонській області приваблював прихильників екологічного туризму

До повномасштабного вторгнення Джарилгач був одним із найвідоміших куточків дикої природи в Україні. Найбільший незаселений острів Європи, частина нацпарку "Джарилгацький", щоліта приймав тисячі туристів, які приїздили заради чистих пляжів, дельфінів, рідкісних тварин і незабутніх заходів сонця. Його називали "українськими Мальдівами", а соціальні мережі були сповнені спогадів на кшталт: "Джарилгач це три дні, що зливаються в один. Це шалені світанки і сапити на захід сонця. Це дельфіни, що плавають за кілька метрів. Це олені, що приходять вночі до наметів".

"Телеграф" зібрав інформацію про те, в якому стані острів зараз. Острів повністю окупований російськими військами, зʼєднаний насипом з материком поблизу Лазурного, і перетворений на військовий полігон. Міністерство довкілля попереджало, що закриття протоки може спричинити деградацію всієї екосистеми Джарилгацької затоки.

Джарилгач у травні 2020 року. Фото: Сергій Моругін

Пелікани рожеві на Джарилгачу. Фото: Олена Фоміна

Джариглач. Фото: Олена Фоміна

Джарилгач був важливим пунктом зупинки для перелітних птахів, місцем проживання копитних тварин — оленів, ланей, муфлонів, а також дельфінів, осетрових риб, морських коників. У заповідній зоні зростала унікальна рослина — золотобородник цикадовий. Всі ці екосистеми перебувають під загрозою знищення.

Джарилгач до окупації. Фото: Наш Херсон

Джарилгач до окупації. Фото: Наш Херсон

Джарилгач до окупації. Фото: Наш Херсон

На початку серпня 2023 року на острові спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив понад 1500 гектарів, знищивши найціннішу степову частину національного парку, де були зосереджені основні популяції рідкісних тварин і рослин. Природоохоронці заявляли, що це — безпрецедентна катастрофа. За оцінками фахівців, на відновлення степової й лугової рослинності може знадобитися від 5 до 12 років, тамариксових заростей — до 30 років. Водночас багато видів могли зникнути безповоротно.

"Росіянам байдуже на це місце, яке є домівкою для багатьох рідкісних та зникаючих рослин і степових тварин. Вони перетворили його на військовий полігон. Вони нехтують усіма правилами пожежної безпеки у заповідній зоні", — дописали в Міністерстві захисту довкілля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що окупований у 2014 році український півострів Крим зазнає системної деградації. Наслідком російської окупації стало поступове руйнування інфраструктури, екологічне виснаження та занепад економіки регіону.