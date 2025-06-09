Толпы туристов заменила пустота: что россияне сделали с уникальными "украинскими Мальдивами" (фото)

Ранее остров Джарилгач в Херсонской области привлекал поклонников экологического туризма.

До полномасштабного вторжения Джарилгач был одним из известнейших уголков дикой природы в Украине. Самый большой обитаемый остров Европы, часть нацпарка "Джарилгацкий", каждое лето принимал тысячи туристов, приезжавших ради чистых пляжей, дельфинов, редких животных и незабываемых закатов. Его называли "украинскими Мальдивами", а социальные сети были полны воспоминаний типа: "Джарилгач это три дня, которые сливаются в один. Это безумные рассветы и сапить на закат. Это дельфины, плавающие в нескольких метрах. Это олени, которые приходят ночью к палаткам".

"Телеграф" собрал информацию о том, в каком состоянии сейчас остров. Остров полностью оккупирован русскими войсками, соединен насыпью с материком близ Лазурного, и превращен в военный полигон. Министерство окружающей среды предупреждало, что закрытие пролива может повлечь за собой деградацию всей экосистемы Джарилгацкого залива.

Джарылгач в мае 2020 года. Фото: Сергей Моругин

Пеликаны розовые на Джарилгаче. Фото: Елена Фомина

Джарыглач. Фото: Елена Фомина

Джарилгач был важным пунктом остановки для перелетных птиц, местом обитания копытных животных — оленей, ланей, муфлонов, а также дельфинов, осетровых рыб, морских кузнечиков.

Джарилгач до оккупации. Фото: Наш Херсон

Джарилгач до оккупации. Фото: Наш Херсон

Джарилгач до оккупации. Фото: Наш Херсон

В начале августа 2023 г. на острове вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил более 1500 гектаров, уничтожив ценную степную часть национального парка, где были сосредоточены основные популяции редких животных и растений. Природоохранники заявляли, что это беспрецедентная катастрофа. По оценкам специалистов, на восстановление степной и луговой растительности может потребоваться от 5 до 12 лет, и мариксовых зарослей — до 30 лет. В то же время многие виды могли исчезнуть безвозвратно.

"Россиянам безразлично это место, которое является домом для многих редких и исчезающих растений и степных животных. Они превратили его в военный полигон. Они пренебрегают всеми правилами пожарной безопасности в заповедной зоне", — дописали в Министерстве защиты окружающей среды.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что оккупированный в 2014 году украинский полуостров Крым подвергается системной деградации.