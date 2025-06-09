Британці та французи про це мовчать. Чи вірити посольству США про загрозу удару "Орєшніка"

Існує спеціальний регламент запуску міжконтинентальних ракет

Періодичні попередження посольства США в Україні про загрозу удару балістичними ракетами, у тому числі "Орєшніком", з боку РФ з’являються не на порожньому місці. Їм передують обміни інформацією на дипломатичному рівні.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, чи варто українцям звертати увагу на попередження американців.

— Треба розуміти, що можливості обстрілів у росіян поки зберігаються. І тим більше, коли так говорить посольство. Згідно з регламентами і домовленостями, якщо ядерні країни запускають балістичні ракети, які мають міжконтинентальний статус, то за протоколами повинні повідомляти інші країни, що проводять випробування або запускають. Щоб всі розуміли, що не почалася ядерна війна, — каже політолог.

За його словами, посольство США має додаткову інформація. І така сама інформація має бути у британців і французів як у ядерних держав.

Куди дістає "Орєшнік"

— Але чи буде [Росія] використовувати ці міжконтинентальні ракети — поки велике запитання. Бо чи є ефективним запуск "Орєшніка" — поки велике запитання. Бо все ж таки, це міжконтинентальні ракети без ядерної зброї. Це просто великі ракети, які можна збивати, якщо є такі можливості, — наголосив керуючий партнер "Національної антикризової групи".

Звичайно, бережіть себе у будь-якому разі. Особливо це стосується тих, хто живе в Києві чи в інших містах. Ви приблизно знаєте, коли, як вони обстрілюють. У них одна технологія, і тому ви повинні це розуміти і берегти себе, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, чому застереження посольства США – це майже гарантія ракетного удару РФ по Україні.