Британцы и французы об этом молчат. Верить ли посольству США об угрозе удара "Орешника"

Существует специальный регламент запуска межконтинентальных ракет

Периодические предупреждения посольства США в Украине об угрозе удара баллистическими ракетами, в том числе "Орешником", со стороны РФ появляются не на пустом месте. Им предшествуют обмены информацией на дипломатическом уровне.

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, следует ли украинцам обращать внимание на предупреждение американцев.

— Следует понимать, что возможности обстрелов у россиян пока сохраняются. И тем более, когда так говорит посольство. Согласно регламентам и договоренностям, если ядерные страны запускают баллистические ракеты, имеющие межконтинентальный статус, то по протоколам должны извещать другие страны, что проводят испытания или запускают. Чтобы все понимали, что не началась ядерная война, — говорит политолог.

По его словам, у посольства США есть дополнительная информация. И такая же информация должна быть у британцев и французов как у ядерных держав.

Куда достает "Орешник"

— Но будет ли [Россия] использовать эти межконтинентальные ракеты — пока большой вопрос. Потому что эффективен ли запуск "Орешника" — пока большой вопрос. Потому что это межконтинентальные ракеты без ядерного оружия. Это просто большие ракеты, которые можно сбивать, если есть такие возможности, — подчеркнул управляющий партнер "Национальной антикризисной группы".

Конечно, берегите себя в любом случае. Особенно это касается тех, кто живет в Киеве или других городах. Вы примерно знаете, когда, как они обстреливают. У них одна технология, и потому вы должны это понимать и беречь себя, — подытожил Тарас Загородний.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему предостережение посольства США — это почти гарантия ракетного удара РФ по Украине.