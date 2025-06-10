Сумы, Днепропетровск, Харьков. К чему больше всего стремится враг и какая ситуация на фронте (карты боев)

Российско-украинская граница – это сплошная зона боевых действий

Российское наступление на Сумщину, Днепропетровщину и другие направления начато не только для оккупации, но и для ИПСО против украинцев. Основная цель этих действий — вызвать истерию и безнадежность, что в Украине все сыпется и все плохо.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. По его словам, сейчас основной приоритет армии РФ – Сумщина.

Жмайло говорит, что в Сумской области россияне стремятся оттеснить украинские войска за госграницу, чтобы поддерживать наступление. К тому же заметно ужесточение штурма на Купянском направлении, но армии РФ не хватает людей для качественной работы здесь.

Купянское направление

Он подчеркнул, что любая привязка к границам админ границ ошибочна, потому что российско-украинская граница – это сплошная зона боевых действий.

"Что касается сил, которыми оперируют россияне. В прошлом году они хотели нарастить группировки до 800 тысяч. Сейчас она насчитывает до 570-600 тысяч. Непосредственно штурмовые отряды — это 200 тысяч. Это то "мясо", которое непрестанно лезет и пытается прорвать наши позиции", — говорит Жмайло.

По его словам, вовлечение новых областей Украины в боевые действия — один из инструментов ИПСО. Однако если даже оккупанты зайдут на Днепропетровщину ничего не произойдет, ведь это не означает, что россияне выиграют войну и победят.

"Россия хочет использовать это как ИПСО против украинцев, мол, сейчас падет Днепропетровщина и город Днепр. Хочет использовать это для западной аудитории, где особо не различают, чем Днепропетровская область отличается от города. Этот год действительно ключевой, определяющий, поэтому нам нужно спокойнее к этому относиться", — объясняет Жмайло.

Расстояние фронта до границы Днепропетровской области

Российское наступление на Сумы сконцентрировано на попытке приблизиться к Хотине, к Новой Сечи, чтобы развернуть там артиллерию, операторов FPV-дронов для того, чтобы терроризировать непосредственно Сумы.

"Но тех войск, которые называют и наши, и западные аналитики, им недостаточно, чтобы прорываться в Сумы, а тем более недостаточно для того, чтобы штурмовать сам город. Россияне используют численное преимущество, с огромными потерями — по 300-400 за одну деревню. А когда они упираются в город, у них начинаются проблемы. Покровск, Часов Яр, Торецк это показали", — добавляет исполнительный директор Украинского центра безопасности.ти.

Сумское направление

В Харьковской области также не утихают бои, но эта территория хорошо подготовлена к российскому наступлению. Оккупанты уже длительное время топчутся на месте и потому гатят "шахедами" по Харькову.

Харьковское направление

"Недавно россияне имели определенное продвижение в районе Волчанских Хуторов. Но сложность состоит в том, что группировка врага в районе Липцев и Волчанская и группировка, которая давит на Сумщине, — это один оккупационный контингент, обозначенный как группировка войск "Север"", — добавил Жмайло.

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