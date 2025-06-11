Вихід є! Названо спосіб перехоплення російських ударних безпілотників

Бразильські штурмовики стали б гарним засобом перехоплення російських безпілотників

Російські окупанти нарощують запуск по Україні ударних БПЛА та приманок. У ніч на 9 червня вони встановили черговий абсолютний рекорд з кількості запущених безпілотників – 479 одиниць. Тим часом коефіцієнт перехоплення безпілотників Повітряними силами України знижується, що ставить питання щодо розширення засобів перехоплення БПЛА. Один з таких виходів – використання турбогвинтових штурмовиків Embraer EBN-314 Super Tucano.

Про це написав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у матеріалі для OBOZ.UA. Він підкреслив, що з початку 2025 року кількість перехоплених БПЛА кожного місяця падає: в січні та лютому перехоплено 97% дронів, в березні 91%, у квітні 85%, у травні 84%, за перший тиждень червня 80%.

"Російські окупанти цього року як ніколи раніше експериментують із тактикою нальотів своїх Shahed-136. І зниження показника перехоплень спричинене не тільки зростанням кількості дронів, а й застосуванням ворогом тактики, що обмежує можливості перехоплення. Наприклад, під час нальоту "камікадзе" на висотах 3 кілометри значно обмежуються можливості мобільних вогневих груп, а на висотах 4,5-5 км – стають марними зенітні установки. Через це дуже актуальним є питання використання універсального засобу перехоплення, який би працював за будь-яких умов і будь-яких обставин – незалежно від тактики противника. І як би дивно це не звучало, але таким варіантом є легка, турбогвинтова авіація", – зазначив Коваленко.

Україна ще у 2019 році могла придбати у Бразилії Embraer EBN-314 Super Tucano – але тоді через спротив, який вчинило "літакове експертне лобі" цього не сталося. Тим часом ці літаки призначені для підтримки прикордонних та поліцейських операцій в умовах протидії ворога, який має ПЗРК. Але зараз вони були б актуальні, як дешевий засіб ефективного перехоплення безпілотників – замість дорогих та важливих для фронту F-16 та МіГ-29. У бразильського штурмовика, на думку Коваленка, є низка важливих переваг для виконання завдань з перехоплення:

Швидкість: крейсерська – 530 км/год, максимальна – 590 км/год. Це дає можливість перехоплювати та знищувати як ударні БПЛА та приманки, які не літають зі швидкістю понад 200 км/год, так і розвідувальні безпілотники.

Максимальна висота польоту: 10,6 км. "Шахедам" більше не допоможе те, що вони підіймаються на п'ять кілометрів.

Дальність польоту: 1330 км. Це дозволить такому літаку патрулювати свою ділянку відповідальності дуже довго.

Бойове навантаження та озброєння: 1600 кг, можливість встановлення 2-4 12,7-мм бельгійських кулеметів FN Herstal M3, 20-мм автоматичних гармат, ракет "повітря-повітря" AIM-9 Sidewinder та іншого озброєння.

Невелика ціна: залежно від комплектації літак коштує 9-18 млн доларів США, а година польоту літака – 500-1000 доларів.

Штурмовики Embraer EBN-314 Super Tucano на службі Бразилії

Коваленко вважає, що саме зараз є можливість придбати ці літаки у Бразилії. Російський правитель Володимир Путін дуже недалекоглядно принизив президента Бразилії Лулу да Сілву, який змушений був чотири години чекати у московському аеропорті зустрічі з ним, але так і не дочекався.

"Зрозуміло, робити запити на бойові Super Tucano поки що немає сенсу, надто рано гальмувати Бразилію на зброю, а ось на цивільну версію – так. Мовляв, шановний Лула да Сільва, нам потрібні ваші чудові "кукурузники" Super Tucano для зрошення полів від шкідників. У Embraer на сьогодні є… Не скажу скільки, але вельми й вельми непогана кількість незатребуваних Super Tucano, які можуть бути продані в цивільній версії – тобто без озброєння для, наприклад, потреб сільського господарства. І в цьому вся принадність, адже озброєння для Super Tucano можна буде придбати в інших країнах. Наприклад, поставити той самий бельгійський кулемет FN Herstal M3. Що з цим літаком для зрошення полів уже робитимемо ми – питання, яке саму Бразилію не стосується. А тому ми можемо отримати шанс придбати універсальний засіб перехоплення російських дронів, терор від яких згодом тільки наростатиме. Головне не проґавити цей шанс, як у 2019 році", – резюмував Коваленко.

Зазначимо, росіяни вже добре навчилися застосовувати безпілотники типу "Шахед" та щоразу вигадують для них складніші маршрути. Однак відсутність актуальних карт іноді призводить до того, що на його шляху виявляється відносно нова багатоповерхівка або лінія високовольтних електропередач.

Як повідомлялося раніше, росіяни для обстрілів Сумської області використовували безпілотники V2U, які знаходять цілі, використовуючи штучний інтелект.