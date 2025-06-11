Вышла замуж за россиянина и молчит о войне: где сейчас "Мисс Украина Вселенная" Инна Цымбалюк

Модель умалчивает преступления, которые совершает Россия на территории Украины, и живет "лучшую жизнь"

В середине нулевых имя Инны Цымбалюк звучало "с каждого утюга". Она была на обложках модных журналов после того, как представила Украину на конкурсе "Мисс Украина Вселенная". Однако с началом полномасштабной войны она исчезла из украинского медиапространства и решила умалчивать российскую агрессию.

К слову, она переехала в РФ, где вышла замуж за россиянина. "Телеграф" решил вспомнить, что известно об Инне Цымбалюк сейчас.

Инна Цымбалюк — что известно

Девушка родилась 11 июня 1985 года в городе Черновцы. С самого детства она занималась гимнастикой, а уже с 13 лет стала участвовать в фотосессиях, конкурсах красоты и получала разные титулы.

Инна была на обложках журналов "Натали", "Отдохни", OOPS, "Наш досуг", "Невеста", "Флердоранж", "10 дней" и т.д. В те времена они были самыми модными.

Когда Инна училась в университете КНУКиМ, она приняла участие в конкурсе "Мисс Украина Вселенная" и заняла первое место. Также она вошла в ТОП-20 конкурса Miss Universe 2006 в Лос-Анджелесе.

После победы Цымбалюк стала очень известной. Она стала лицом многих украинских изданий, девушку приглашали на разные телешоу, где она была ведущей. Инна даже снялась в сериале "Сердцу не прикажешь", а также в нескольких проектах с россиянами.

Позже Цымбалюк из-за шоу "Звезда+Звезда" познакомилась с российским олигархом Игорем Пестриковым, старше ее на 18 лет. В СМИ часто появлялась информация о том, что мужчина был в розыске из-за хищения денег, 250 миллионов рублей.

Что говорит о войне Инна Цымбалюк

В начале полномасштабного вторжения Цымбалюк опубликовала сообщение с фотографией украинского флага и с текстом-молитвой. Также она выкладывала видео, где декламирует стихи украинских поэтов. В 2023 году женщина отметила, что несбывшееся ожидание 2023 года — "мир во всем мире". Под этим постом одна из пользовательниц сети упрекнула Цимбалюк, что она и из Украины и молчит о войне. На это модель ответила, что "каждый по-разному проживает боль".

После этого Цымбалюк выбрала молчать о преступлениях, совершаемых Россией на территории Украины. На ее странице в Инстаграмм лишь абстрактные посты на русском языке о жизни.

Сейчас Инна Цымбалюк, похоже, живет на две страны – Францию и Латвию. Она публикует фотографии с дорогих курортов и фотосессий.

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