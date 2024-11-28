Відмив 250 мільйонів рублів у Росії і втік: що відомо про чоловіка Цимбалюк і як він виглядає

Чоловік переховується від слідства поза межами Росії

Інна Цимбалюк у минулому — модель, відома телеведуча, яка працювала в програмі "Танцюю для тебе" разом із Юрієм Горбуновим. Також вона часто з'являлась на різних світських раутах. Утім, в один момент ведуча припинила з'являтися на публіці.

Згодом з'ясувалось, що модель переїхала до Росії та вийшла там заміж. Що відомо про її чоловіка та як він виглядає — знає "Телеграф".

Що відомо про чоловіка Інни Цимбалюк

Зустріч телеведучої з майбутнім обранцем влаштував російський співак Олександр Буйнов. Йдеться про російського олігарха Ігоря Пестрикова. Чоловік є старшим за Цимбалюк на 18 років. Їхні стосунки почали розвиватися, коли модель переїхала у Росію.

Так, у 2013 році пара побралась. Невдовзі у них народилась донька. З того часу Інна дуже рідко приїжджала в Україну. Свого коханого Цимбалюк також не показує публіці. До того ж вони не відвідують масові заходи, де їх можуть помітити папараці. У мережі є всього 2 спільних фото подружжя.

У Росії Ігор Пестриков має неоднозначну репутацію. Він є власником 6 компаній, які займаються металургією, нерухомістю і торгівлею. Деякі називають його "тіньовим" бізнесменом, бо він отримує великі прибутки.

У 2021 році проти бізнесмена відкривали кримінальну справу через стрілянину біля одного з клубів Москви. Причиною став конфлікт з іншим чоловіком. Тоді Пестрикову обмежили виїзд з країни.

У 2023 році чоловіка звинуватили у відмиванні 250 мільйонів рублів з магнієвого заводу, де він був акціонером. Виявилось, що він організував злочинне угрупування, яке займалась розтратою коштів підприємства.

Також була спроба відмивання 2,5 мільярда рублів. Пестриков утік за кордоном, тож його навіть оголошували в міжнародний розшук. Натомість сам чоловік оголосив себе банкрутом, подавши відповідну заяву до суду. А у 2024 році московський суд визнав бізнесмена винним у розтраті коштів магнієвого заводу. Цимбалюк часто публікує світлини з-за кордону, однак, де саме осіло подружжя, невідомо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про колаборанта Кирила Стремоусова та де його поховали. Чоловік займався проросійською діяльністю все життя.