Моторошне виття та химерні силуети. Що приховує будинок із привидами у Тернополі

Його звели німецькі фахівці в роки Другої світової

Містичні місця України приваблюють поціновувачів загадкового та надприродного. Наприклад, за кілька кілометрів від фронту є український Афон, а у Тернополі — Будинок з привидами.

Загадковий будинок, що вражає своєрідною моторошною красою, розташований майже у середмісті Тернополя, по вулиці Вояків Дивізії "Галичина", 26. Триповерхова будівля не лише має незвичну форму — вузьку та довгу, але й поросла плющем.

На карті його позначено як "Будинок порослий плющем"

Моторошне завивання та загадкові силуети у вікнах

Як пише сайт terminovo, у будинку, містичну атмосферу якого відчувають перехожі, раніше базувалися залізничники, які вручну перемикали стрілки на коліях. На третьому поверсі розташовувалася їхня майстерня. Зараз потреби вручну перемикати стрілки немає, тому будівля пустує.

Його стіни поросли плющем

Зелен ніби повністю поглинула будівлю

Восени він особливо живописний

Люди розповідають, що робітники, що працювали у цій будівлі, були свідками дивних подій. Предмети в ньому нібито самостійно пересувались та навіть літали, якась містична сила самостійно вмикала та вимикала світло. Робітники мали часті головні болі, непритомніли. Ці надприродні явища, за легендою, пояснюються тим, що на місці будинку колись було кладовище.

Голі стебла плюща надають будинку моторошного вигляду

Ходять чутки, що з будинку та околиць місцеві жителі часто чули моторошне завивання. Голоси здавались чи то вовчими, чи то людськими. Деякі також зізнавалися, що бачили химерні силуети у вікнах.

Його форма додає картині містичності

Як з усіма подібними історіями, достеменно перевірити, чи живуть привиди у будинку, неможливо. Проте навіть зараз місцеві жителі кажуть, що дійсно відчувають тривогу та страх, коли йдуть повз Будинок з привидами. Особливо загострюються ці відчуття взимку, коли на плющі, що оповив дім, немає листя.

Зараз будівля стоїть занедбаною

Раніше "Телеграф" розповідав про містичну Віллу на "Хресті" у Львові. Вона приховує чимало секретів.