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Жуткий вой и причудливые силуэты. Что скрывает дом с привидениями в Тернополе

Автор
Елена Руденко
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Особенно мистично он смотрится в холодное время года
Особенно мистично он смотрится в холодное время года. Фото Коллаж "Телеграф"

Его построили немецкие специалисты в годы Второй мировой

Мистические места Украины привлекают ценителей загадочного и сверхъестественного. Например, в нескольких километрах от фронта есть украинский Афон, а в Тернополе — дом с привидениями.

Загадочный дом, впечатляющий своеобразной жуткой красотой, расположен почти в центре Тернополя, по улице Воинов Дивизии "Галичина", 26. Трехэтажное здание не только имеет необычную форму — узкое и длинное, но и поросло плющом.

Дом с привидениями в Тернополе на карте
На карте он обозначен как "Дом поросший плющом"

Жуткий вой и загадочные силуэты в окнах

Как пишет сайт terminovo, в доме, мистическую атмосферу которого ощущают прохожие, раньше базировались железнодорожники, вручную переключавшие стрелки на путях. На третьем этаже размещалась их мастерская. Сейчас потребности вручную переключать стрелки нет, поэтому здание пустует.

Дом с привидениями по адресу улица Воинов Дивизии "Галичина", 26 в Тернополе
Его стены поросли плющом
Мистический дом в Тернополе летом
Зелень будто полностью поглотила здание
Дом с привидениями в Тернополе осенью
Осенью он особенно живописен

Люди рассказывают, что рабочие, которые работали в этом здании, были свидетелями странных событий. Предметы в нем якобы самостоятельно передвигались и даже летали, некая мистическая сила самостоятельно включала и выключала свет. Рабочие испытывали частые головные боли, теряли сознание. Эти сверхъестественные явления, по легенде, объясняются тем, что на месте дома когда-то было кладбище.

Дом с привидениями в Тернополе жутко смотрится в холодное время года
Голые стебли плюща придают дому жуткий вид

Ходят слухи, что из дома и окрестностей местные жители часто слышали жуткий вой. Голоса казались волчьими или человеческими. Некоторые также признавались, что видели причудливые силуэты в окнах.

Дом с привидениями в Тернополе имеет три этажа
Его форма придает картине мистичности

Как со всеми подобными историями, точно проверить, живут ли привидения в доме, невозможно. Однако даже сейчас местные жители говорят, что действительно испытывают тревогу и страх, когда идут мимо Дома с привидениями. Особенно эти ощущения усиливаются зимой, когда на плюще, что покрывает дом, нет листьев.

Заброшенное здание в Тернополе
Сейчас здание стоит заброшенным

Ранее "Телеграф" рассказывал о мистической Вилле на "Кресте" во Львове. Она скрывает немало секретов.

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#Украина #Тернополь #Мистика #Призраки #Будинок