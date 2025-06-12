Жуткий вой и причудливые силуэты. Что скрывает дом с привидениями в Тернополе

Его построили немецкие специалисты в годы Второй мировой

Мистические места Украины привлекают ценителей загадочного и сверхъестественного. Например, в нескольких километрах от фронта есть украинский Афон, а в Тернополе — дом с привидениями.

Загадочный дом, впечатляющий своеобразной жуткой красотой, расположен почти в центре Тернополя, по улице Воинов Дивизии "Галичина", 26. Трехэтажное здание не только имеет необычную форму — узкое и длинное, но и поросло плющом.

На карте он обозначен как "Дом поросший плющом"

Жуткий вой и загадочные силуэты в окнах

Как пишет сайт terminovo, в доме, мистическую атмосферу которого ощущают прохожие, раньше базировались железнодорожники, вручную переключавшие стрелки на путях. На третьем этаже размещалась их мастерская. Сейчас потребности вручную переключать стрелки нет, поэтому здание пустует.

Его стены поросли плющом

Зелень будто полностью поглотила здание

Осенью он особенно живописен

Люди рассказывают, что рабочие, которые работали в этом здании, были свидетелями странных событий. Предметы в нем якобы самостоятельно передвигались и даже летали, некая мистическая сила самостоятельно включала и выключала свет. Рабочие испытывали частые головные боли, теряли сознание. Эти сверхъестественные явления, по легенде, объясняются тем, что на месте дома когда-то было кладбище.

Голые стебли плюща придают дому жуткий вид

Ходят слухи, что из дома и окрестностей местные жители часто слышали жуткий вой. Голоса казались волчьими или человеческими. Некоторые также признавались, что видели причудливые силуэты в окнах.

Его форма придает картине мистичности

Как со всеми подобными историями, точно проверить, живут ли привидения в доме, невозможно. Однако даже сейчас местные жители говорят, что действительно испытывают тревогу и страх, когда идут мимо Дома с привидениями. Особенно эти ощущения усиливаются зимой, когда на плюще, что покрывает дом, нет листьев.

Сейчас здание стоит заброшенным

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