Добровольці на варті неба: як працюватиме новий експериментальний проєкт із ППО (документ)

Фінансувати проєкт будуть в змішаному режимі

Кабінет Міністрів України запустив масштабний експериментальний проєкт, який передбачає залучення добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ) до протиповітряної оборони держави. Це рішення стало відповіддю на нові виклики у сфері безпеки, зокрема, масове застосування Росією ударних безпілотників для атак на цивільну та критичну інфраструктуру.

Документ проєкту опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Ініціатива розрахована на термін дії правового режиму воєнного стану, але не більше ніж на два роки. Його головною метою є підвищення ефективності протидії загрозам з повітря в тилових регіонах шляхом формування окремих ППО-груп на базі існуючих добровольчих структур. Згідно з постановою уряду, координаторами виступають Міністерство оборони та Міністерство цифрової трансформації України, які забезпечують нормативно-правову та організаційну підтримку реалізації ініціативи.

Механізми реалізації та склад учасників

У фокусі проєкту — організація, оснащення і функціонування груп протиповітряної оборони, які створюються в структурі добровольчих формувань територіальних громад. Такі групи комплектуються особами, які:

вже є членами ДФТГ;

не підлягають мобілізації згідно з чинним законодавством;

пройшли відповідну підготовку та отримали сертифікати у випадку роботи з безпілотниками.

Запровадження цієї ініціативи може бути відповіддю не лише на загрозу дронових атак, а й на брак кваліфікованих кадрів у сфері протиповітряної оборони. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив колишній співробітник СБУ, експерт з безпеки та консультант Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони Іван Ступак. За його словами, в попередній період Генеральний штаб активно перекидав кадри ППО з тилу на фронт, зокрема з мобільних груп. Це призвело до зниження ефективності перехоплень в тилових регіонах.

"Людей ставало менше, і це позначалося на коефіцієнті знищення повітряних цілей, безпілотників. Тому я бачу в цьому рішенні спробу компенсувати дефіцит кадрів шляхом добровільного залучення нових людей. Але не через прямий мобілізаційний тиск, а хитрішим шляхом — запропонувати долучитись до охорони неба неподалік власного дому, чергувати вночі за певним графіком, а вдень мати можливість працювати чи відпочивати", — пояснив Ступак.

Така гнучка модель, на його думку, виглядає як своєрідна форма рекрутингу, яка дозволяє поповнити ряди сил ППО без прямого примусу.

Разом з тим експерт висловив сумнів, що цей підхід зможе суттєво вплинути на ефективність оборони повітряного простору. За словами Ступака, мобільні групи на пікапах із легким озброєнням були ефективним інструментом у перший рік війни, але сьогодні дрони стають швидшими, їх більше, а маршрути — складніші.

"Це вже не ті загрози, які можна зупинити рушницею. Потрібна автоматизація: дрони-перехоплювачі, новітні системи наведення, ракети малої дальності. Те, що пропонується зараз, — це аварійний, тимчасовий сценарій, щоб протриматися ще якийсь час. Можливо, влада розглядає набір людей як спосіб утримати систему ППО на плану, поки виготовляються ці перехоплювачі та інше", — додав Ступак.

Ініціатива передбачає високий рівень залучення громадян, водночас встановлюючи чіткі кваліфікаційні вимоги та систему підпорядкування.

Організаційно групи ППО входитимуть до складу Сил територіальної оборони Збройних Сил України. Оперативне управління щодо виконання бойових завдань здійснює Командування Повітряних Сил. Таким чином, планують забезпечити інтеграцію добровольчого компоненту до загальної архітектури оборони повітряного простору. Командири груп будуть затверджуватися за погодженням із відповідними військовими частинами, а їхні функції, обов’язки та обмеження чітко окреслені у спеціальному Порядку.

Проєкт визначає, що члени груп зможуть використовувати як штатну зброю ЗСУ, так і особисту мисливську чи стрілецьку, а також власні транспортні засоби й технічне обладнання. Групи матимуть право застосовувати дрони, оптико-електронні засоби, радіолокаційні системи, засоби зв’язку та навігації.

Передача техніки буде можлива як від держави, так і на благодійній основі — з боку юридичних і фізичних осіб. Уся техніка, включно з пілотованими повітряними суднами, фіксується на обліку військових частин, але без включення до державного авіаційного реєстру.

Підготовка, сертифікація та облік

Особливу увагу уряд планує приділити підготовці персоналу. Групи проходитимуть навчання відповідно до затверджених стандартів територіальної оборони. Центри підготовки громадян до національного спротиву, створені при Кабінеті Міністрів, залучаться до цієї роботи. У випадку з експлуатацією безпілотників зовнішні пілоти повинні будуть отримати сертифікат у межах окремої державної програми сертифікації операторів БпЛА.

Пілотовані повітряні судна підлягатимуть окремому обліку: Міноборони здійснюватиме їх тимчасову реєстрацію на період експерименту. Така реєстрація буде супроводжуватися присвоєнням бортового номера, перевіркою технічної справності й підтвердженням готовності до виконання бойових завдань. Уся інформація про апарат, екіпаж, власника та технічні параметри вноситиметься до заяви командира групи, яка подаватиметься через структуру Сил тероборони. У разі невідповідностей подання може бути відхилене з наданням чітких роз’яснень, після чого заявник має право повторно звернутися з уточненими даними.

Окрему роль відіграє облік бойового чергування та щомісячна звітність. Кожна група буде складати підсумковий звіт, де фіксуватимуться проведені чергування, типи виявлених загроз, застосовані засоби та ефективність дій. Такі звіти будуть підставою для нарахування додаткової винагороди та оцінки ефективності участі конкретної групи в оборонних заходах.

Фінансування та соціальні гарантії

Фінансове забезпечення проєкту буде змішаним. Основними джерелами виступатимуть державний і місцеві бюджети, а також надходження з фонду "United24" та інших джерел, дозволених законом. Для членів груп передбачена додаткова винагорода у розмірі до 100 000 гривень на місяць — пропорційно до часу участі в бойовому чергуванні. Наказ на виплату винагороди видаватиме командир військової частини на підставі подання від керівника ДФТГ.

На учасників будуть поширюватися гарантії соціального захисту, закріплені статтею 119 Кодексу законів про працю України. У разі загибелі добровольця під час виконання завдань із ППО, його родина отримає державну допомогу та пенсійне забезпечення відповідно до законодавства, що регулює статус ветеранів війни та членів сімей загиблих військовослужбовців.

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