Є плани і на Одесу? Чи здатна Росія почати наступ на ще одну область України

Україна добре захистила берегову ліцію

Наступ росіян на Одеську область наразі виглядає як дуже малоймовірний. Особливо з моря, використовуючи десант.

Про це заявив Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил (ВМС) ЗС України, в етері телемарафону. За його словами, вже зараз в Росії починають говорити про намір зайти і в Одеську область.

"Висаджувати зараз десант в Одесі – це чистий суїцид", — заявив Дмитро Плетенчук.

Одеська область на карті

Він наголошує, що Україна наразі добре захистила берегову лінію цієї області і не тільки. Адже, враховуючи те, що Одещина розміщена біля моря та недалеко від анексованого Криму, усі розуміють ризик та її "доступність".

"В принципі підійти до нашого узбережжя ближче, ніж на 100 морських миль вони не можуть тому, що тут на них чекають ракетники з Військово-морських Сил. Тому відповідно наразі це малоймовірно", — додає речник ВМС.

Якщо ж розглядати варіант прориву кордону області з суші, то на шляху до цього лежить Херсонська і Миколаївська області. Тобто, якщо росіяни все ж наважаться на цей крок, їм треба буде спочатку зайти в ще дві області. Однак з суші, а саме зі сторони, Херсонщини і Миколаївщини до Одеси більша відстань, ніж з моря. Зокрема від узбережжя Одещини до Криму понад 33 км.

Відстань від Одеської області до Криму

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