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Есть планы и на Одессу? Способна ли Россия начать наступление на еще одну область Украины

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Может ли Россия начать наступление на Одесскую область Новость обновлена 12 июня 2025, 08:46
Может ли Россия начать наступление на Одесскую область. Фото Коллаж "Телеграфа"

Украина хорошо защитила береговую лицию

Наступление россиян на Одесскую область сейчас выглядит очень маловероятным. Особенно с моря, используя десант.

Об этом заявил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил (ВМС) ВС Украины, в эфире телемарафона. По его словам, уже сейчас в России начинают говорить о намерении пойти и на Одесскую область.

"Высаживать сейчас десант в Одессе – это чистый суицид", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Одесская область на карте
Одесская область на карте

Он отмечает, что Украина хорошо защитила береговую линию этой области и не только. Ведь, учитывая, что Одесщина расположена у моря и недалеко от аннексированного Крыма, все понимают риск и ее "доступность".

"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль они не могут потому, что здесь их ждут ракетчики из Военно-морских Сил. Поэтому соответственно сейчас это маловероятно", — добавляет спикер ВМС.

Если рассматривать вариант прорыва границы области с суши, то на пути к этому лежит Херсонская и Николаевская области. То есть, если россияне все же отважатся на этот шаг, им предстоит сначала зайти в еще две области. Однако с суши, а именно со стороны Херсонщины и Николаевщины до Одессы большее расстояние, чем с моря. В частности, от побережья Одесщины до Крыма более 33 км.

Расстояние от Одесской области до Крыма
Расстояние от Одесской области до Крыма

Напомним, что эксперт объяснил, зачем России нужен прорыв на Днепропетровщину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, к чему больше всего стремится Россия на фронте и какие города хочет захватить в первую очередь.

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#Украина #десант #Наступление #Война с РФ #Одеська область