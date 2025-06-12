Есть планы и на Одессу? Способна ли Россия начать наступление на еще одну область Украины

Украина хорошо защитила береговую лицию

Наступление россиян на Одесскую область сейчас выглядит очень маловероятным. Особенно с моря, используя десант.

Об этом заявил Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-морских сил (ВМС) ВС Украины, в эфире телемарафона. По его словам, уже сейчас в России начинают говорить о намерении пойти и на Одесскую область.

"Высаживать сейчас десант в Одессе – это чистый суицид", — заявил Дмитрий Плетенчук.

Одесская область на карте

Он отмечает, что Украина хорошо защитила береговую линию этой области и не только. Ведь, учитывая, что Одесщина расположена у моря и недалеко от аннексированного Крыма, все понимают риск и ее "доступность".

"В принципе подойти к нашему побережью ближе, чем на 100 морских миль они не могут потому, что здесь их ждут ракетчики из Военно-морских Сил. Поэтому соответственно сейчас это маловероятно", — добавляет спикер ВМС.

Если рассматривать вариант прорыва границы области с суши, то на пути к этому лежит Херсонская и Николаевская области. То есть, если россияне все же отважатся на этот шаг, им предстоит сначала зайти в еще две области. Однако с суши, а именно со стороны Херсонщины и Николаевщины до Одессы большее расстояние, чем с моря. В частности, от побережья Одесщины до Крыма более 33 км.

Расстояние от Одесской области до Крыма

Напомним, что эксперт объяснил, зачем России нужен прорыв на Днепропетровщину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, к чему больше всего стремится Россия на фронте и какие города хочет захватить в первую очередь.