Не всім собакам можна плавати у водоймах. Правила безпечного купання улюбленців

Їх треба знати, щоб уникнути біди

Собаки назавжди підкорили серця багатьох людей, адже вони навчають нас любити та радіти життю. Влітку наші улюбленці потребують особливого піклування — треба знати, як вберегти собаку від перегріву, а також, як уникнути небезпек під час купання у відкритих водоймах.

Майже всі собаки обожнюють купатися та плавати. Влітку купання у ставках, озерах, річках, морі, охолоджує тварину та дає їй масу задоволення. Щоб воно принесло лише користь, господарю треба враховувати кілька моментів.

Які водойми не підходять для купання собак

басейни — адже хлорована вода викликає кропивницю шкіри та очей. Якщо песик наковтається води, можуть виникнути проблеми зі шлунком

водойми з крутими берегами і швидкими течіями. Також небезпечним є купання собаки у маленьких ставках зі стоячою водою. В них сприятливе середовище для бактерій, а водоплавні птахи можуть заносити у таку воду різних паразитів. Песик можна навіть підхопити там лишай

не варто купати собаку на пляжах, де багато людей. Не всім може сподобатися таке сусідство

Найкращі водойми для купання собак

Собаки дуже люблять гратися у воді

Ідеальний варіант для купання собаки — море або океан під час повного штиля. Також підходять озера та ставки з чистою водою, річки без сильної течії.

Деяким собакам не рекомендується купання у відкритих водоймах

Ветеринари не радять купати у відкритих водоймах собак певних порід. З цього правила можуть бути виключення, проте тому, хто піклується про собаку, треба бути особливо уважним під час купання улюбленця.

Йдеться про таких собак:

Брахіцефальні породи (бульдоги, мопси, пекінеси) через короткі морди та проблеми з диханням

Собаки з короткими лапами (корги, таксі) можуть швидко втомлюватися

Породи з густим підшерстям (хаскі, маламути), які можуть перегрітися або важко сохнуть

Стан здоров'я також може стати перепоною для купання песика. Не можна купати у відкритих водоймах собак з такими захворюваннями:

хвороби серця або дихальної системи

проблеми з суглобами чи хребтом

після операцій або з відкритими ранами

алергічні реакції на воду

інфекційні захворювання шкіри

Також не варто пускати у водойми самок під час тічки, старих собак, або дуже молодих цуценят. Важливе правило — не можна купати собаку, яка щойно поїла, треба зачекати 1-2 години.

Правила щасливого купання собаки у відкритій водоймі

Слідкуйте, щоб собака плавала якомога далі від надувних кіл, матраців, а також човнів, катамаранів, гідроциклів та особливо рибальських сіток. Все це може налякати чи травмувати тварину, та навіть стати причиною загибелі.

Як тільки собака увійшла в воду, не зводьте з неї очей весь час купання. Несподіванки можуть трапитися навіть з розумними та сильними улюбленцями, що добре плавають — господар має бути тверезим, уважним, та готовим допомогти у будь-який момент.

Після плавання, особливо в морі, собаку потрібно сполоснути прісною водою. Якщо песик плавав у будь-якій відкритій водоймі, після повернення додому, його треба обмити чистою теплою водою.

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