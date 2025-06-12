Не всім собакам можна плавати у водоймах. Правила безпечного купання улюбленців
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Їх треба знати, щоб уникнути біди
Собаки назавжди підкорили серця багатьох людей, адже вони навчають нас любити та радіти життю. Влітку наші улюбленці потребують особливого піклування — треба знати, як вберегти собаку від перегріву, а також, як уникнути небезпек під час купання у відкритих водоймах.
Майже всі собаки обожнюють купатися та плавати. Влітку купання у ставках, озерах, річках, морі, охолоджує тварину та дає їй масу задоволення. Щоб воно принесло лише користь, господарю треба враховувати кілька моментів.
Які водойми не підходять для купання собак
- басейни — адже хлорована вода викликає кропивницю шкіри та очей. Якщо песик наковтається води, можуть виникнути проблеми зі шлунком
- водойми з крутими берегами і швидкими течіями. Також небезпечним є купання собаки у маленьких ставках зі стоячою водою. В них сприятливе середовище для бактерій, а водоплавні птахи можуть заносити у таку воду різних паразитів. Песик можна навіть підхопити там лишай
- не варто купати собаку на пляжах, де багато людей. Не всім може сподобатися таке сусідство
Найкращі водойми для купання собак
Ідеальний варіант для купання собаки — море або океан під час повного штиля. Також підходять озера та ставки з чистою водою, річки без сильної течії.
Деяким собакам не рекомендується купання у відкритих водоймах
Ветеринари не радять купати у відкритих водоймах собак певних порід. З цього правила можуть бути виключення, проте тому, хто піклується про собаку, треба бути особливо уважним під час купання улюбленця.
Йдеться про таких собак:
- Брахіцефальні породи (бульдоги, мопси, пекінеси) через короткі морди та проблеми з диханням
- Собаки з короткими лапами (корги, таксі) можуть швидко втомлюватися
- Породи з густим підшерстям (хаскі, маламути), які можуть перегрітися або важко сохнуть
Стан здоров'я також може стати перепоною для купання песика. Не можна купати у відкритих водоймах собак з такими захворюваннями:
- хвороби серця або дихальної системи
- проблеми з суглобами чи хребтом
- після операцій або з відкритими ранами
- алергічні реакції на воду
- інфекційні захворювання шкіри
Також не варто пускати у водойми самок під час тічки, старих собак, або дуже молодих цуценят. Важливе правило — не можна купати собаку, яка щойно поїла, треба зачекати 1-2 години.
Правила щасливого купання собаки у відкритій водоймі
Слідкуйте, щоб собака плавала якомога далі від надувних кіл, матраців, а також човнів, катамаранів, гідроциклів та особливо рибальських сіток. Все це може налякати чи травмувати тварину, та навіть стати причиною загибелі.
Як тільки собака увійшла в воду, не зводьте з неї очей весь час купання. Несподіванки можуть трапитися навіть з розумними та сильними улюбленцями, що добре плавають — господар має бути тверезим, уважним, та готовим допомогти у будь-який момент.
Після плавання, особливо в морі, собаку потрібно сполоснути прісною водою. Якщо песик плавав у будь-якій відкритій водоймі, після повернення додому, його треба обмити чистою теплою водою.
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