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Не всім собакам можна плавати у водоймах. Правила безпечного купання улюбленців

Автор
Олена Руденко
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Песики обожнюють купання з господарями
Песики обожнюють купання з господарями. Фото Freepik

Їх треба знати, щоб уникнути біди

Собаки назавжди підкорили серця багатьох людей, адже вони навчають нас любити та радіти життю. Влітку наші улюбленці потребують особливого піклування — треба знати, як вберегти собаку від перегріву, а також, як уникнути небезпек під час купання у відкритих водоймах.

Майже всі собаки обожнюють купатися та плавати. Влітку купання у ставках, озерах, річках, морі, охолоджує тварину та дає їй масу задоволення. Щоб воно принесло лише користь, господарю треба враховувати кілька моментів.

Які водойми не підходять для купання собак

  • басейни — адже хлорована вода викликає кропивницю шкіри та очей. Якщо песик наковтається води, можуть виникнути проблеми зі шлунком
  • водойми з крутими берегами і швидкими течіями. Також небезпечним є купання собаки у маленьких ставках зі стоячою водою. В них сприятливе середовище для бактерій, а водоплавні птахи можуть заносити у таку воду різних паразитів. Песик можна навіть підхопити там лишай
  • не варто купати собаку на пляжах, де багато людей. Не всім може сподобатися таке сусідство

Найкращі водойми для купання собак

Собака купається у водоймі
Собаки дуже люблять гратися у воді

Ідеальний варіант для купання собаки — море або океан під час повного штиля. Також підходять озера та ставки з чистою водою, річки без сильної течії.

Деяким собакам не рекомендується купання у відкритих водоймах

Ветеринари не радять купати у відкритих водоймах собак певних порід. З цього правила можуть бути виключення, проте тому, хто піклується про собаку, треба бути особливо уважним під час купання улюбленця.

Йдеться про таких собак:

  • Брахіцефальні породи (бульдоги, мопси, пекінеси) через короткі морди та проблеми з диханням
  • Собаки з короткими лапами (корги, таксі) можуть швидко втомлюватися
  • Породи з густим підшерстям (хаскі, маламути), які можуть перегрітися або важко сохнуть

Стан здоров'я також може стати перепоною для купання песика. Не можна купати у відкритих водоймах собак з такими захворюваннями:

  • хвороби серця або дихальної системи
  • проблеми з суглобами чи хребтом
  • після операцій або з відкритими ранами
  • алергічні реакції на воду
  • інфекційні захворювання шкіри

Також не варто пускати у водойми самок під час тічки, старих собак, або дуже молодих цуценят. Важливе правило — не можна купати собаку, яка щойно поїла, треба зачекати 1-2 години.

Правила щасливого купання собаки у відкритій водоймі

Слідкуйте, щоб собака плавала якомога далі від надувних кіл, матраців, а також човнів, катамаранів, гідроциклів та особливо рибальських сіток. Все це може налякати чи травмувати тварину, та навіть стати причиною загибелі.

Як тільки собака увійшла в воду, не зводьте з неї очей весь час купання. Несподіванки можуть трапитися навіть з розумними та сильними улюбленцями, що добре плавають — господар має бути тверезим, уважним, та готовим допомогти у будь-який момент.

Після плавання, особливо в морі, собаку потрібно сполоснути прісною водою. Якщо песик плавав у будь-якій відкритій водоймі, після повернення додому, його треба обмити чистою теплою водою.

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#Собака #Купання #Водойма #Літо