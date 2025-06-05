"Оу, ноу, ля поліція!": правоохоронці "заарештували" пса та потрапили в TikTok (смішне відео)

Відео зібрало вже понад 7,8 мільйонів лайків та більше 21 тисячі коментарів

У соцмережах стрімко набирає популярності курйозний ролик, де двоє поліцейських беруть собаку — за передні лапи, наче за руки — і ведуть його кудись коридором. Водночас пес покірно "крокує" разом із ними, немов слухняний порушник, який не чинить опору під час затримання.

Дане відео показали в TikTok. Сцену супроводжує впізнавана мелодія з фразою "Оу ноу, ля поліція!" — добре знайомий саунд, який часто використовують у жартівливих публікацій про нібито втечу або арешт.

Реакція користувачів — вибухова. Відео зібрало вже понад 7,8 мільйонів лайків та більше 21 тисячі коментарів, які самі по собі перетворилися на окрему комедійну частину сюжету. Користувачі масово розігрують уявні сценарії затримання чотирилапого "порушника" та жартують про "жорстокість" поліції.

Серед найпопулярніших коментарів:

"Цікаво, за що його так жорстоко затримали", — іронізує один з глядачів.

"Я беру всю провину на себе, відпустіть його", — коментує інший, створюючи драматичну "сцену самопожертви".

Частина глядачів при цьому поставилася до побаченого серйозніше. У коментарях висловлюють занепокоєння тим, що тварині може бути боляче, і запитують, чи це не було жорстоким поводженням.

Зараз "затриманий" пес став новим улюбленцем інтернету, а відео з ним — черговим доказом того, як курйозний момент може стати гучним мемом.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Києві, у дворі житлового масиву, помітили незвичну сцену: дівчина вивела на прогулянку не собаку чи кота, а справжню чорну свиню.