Не всем собакам можно плавать в водоемах. Правила безопасного купания питомцев
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Их нужно знать, чтобы избежать беды
Собаки навсегда покорили сердца многих людей, ведь они учат нас любить и радоваться жизни. Летом наши любимцы нуждаются в особой заботе — нужно знать, как уберечь собаку от перегрева, а также, как избежать опасностей при купании в открытых водоемах.
Почти все собаки обожают купаться и плавать. Летом купание в прудах, озерах, реках, охлаждает животное и доставляет ему массу удовольствия. Чтобы оно принесло только пользу, хозяину следует учитывать несколько моментов.
Какие водоемы не подходят для купания собак
- бассейны – так как хлорированная вода вызывает крапивницу кожи и глаз. Если собачка наглотается воды, могут возникнуть проблемы с желудком
- водоемы с крутыми берегами и быстрыми течениями. Также опасно купание собаки в маленьких прудах со стоячей водой. В них питательная среда для бактерий, а водоплавающие птицы могут заносить в такую воду разных паразитов. Песик может даже подхватить там лишай
- не стоит купать собаку на пляжах, где много людей. Не всем может понравиться такое соседство
Лучшие водоемы для купания собак
Идеальный вариант для купания собаки – море или океан во время полного штиля. Также подходят озера и пруды с чистой водой, реки без сильного течения.
Некоторым собакам не рекомендуется купание в открытых водоемах
Ветеринары не советуют купать в открытых водоемах собак определенных пород. Из этого правила могут быть исключения, однако тому, кто заботится о собаке, нужно быть особенно внимательным во время купания любимца.
Речь идет о таких собаках:
- Брахицефальные породы (бульдоги, мопсы, пекинесы) из-за коротких морд и проблем с дыханием
- Собаки с короткими лапами (корги, такси) могут быстро уставать
- Породы с густым подшерстком (хаски, маламуты), которые могут перегреться или тяжело сохнут
Состояние здоровья также может стать препятствием для купания собачки. Нельзя купать в открытых водоемах собак с такими заболеваниями:
- болезни сердца или дыхательной системы
- проблемы с суставами или позвоночником
- после операций или с открытыми ранами
- аллергическими реакциями на воду
- инфекционными заболеваниями кожи
Также не стоит пускать в водоемы самок во время течки, старых собак или очень молодых щенков. Важное правило — нельзя купать только что поевшую собаку, нужно подождать 1-2 часа.
Правила счастливого купания собаки в открытом водоеме
Следите, чтобы собака плавала как можно дальше от надувных кругов, матрасов, а также лодок, катамаранов, гидроциклов и особенно рыболовных сеток. Все это может напугать или травмировать животное и даже стать причиной гибели.
Как только собака вошла в воду, не сводите с нее глаз все время купания. Неожиданности могут случиться даже с умными и сильными, хорошо плавающими любимцами — хозяин должен быть трезвым, внимательным и готовым помочь в любой момент.
После плавания, особенно в море, собаку нужно сполоснуть пресной водой. Если собачка плавала в любом открытом водоеме, по возвращении домой, ее нужно обмыть чистой теплой водой.
Ранее "Телеграф" рассказывал об овчарке, ставшей звездой сети благодаря необычному таланту. Пес умеет стрелять резинками.