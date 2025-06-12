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Не всем собакам можно плавать в водоемах. Правила безопасного купания питомцев

Автор
Елена Руденко
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Автор
Песики обожают купание с хозяевами
Песики обожают купание с хозяевами. Фото Freepik

Их нужно знать, чтобы избежать беды

Собаки навсегда покорили сердца многих людей, ведь они учат нас любить и радоваться жизни. Летом наши любимцы нуждаются в особой заботе — нужно знать, как уберечь собаку от перегрева, а также, как избежать опасностей при купании в открытых водоемах.

Почти все собаки обожают купаться и плавать. Летом купание в прудах, озерах, реках, охлаждает животное и доставляет ему массу удовольствия. Чтобы оно принесло только пользу, хозяину следует учитывать несколько моментов.

Какие водоемы не подходят для купания собак

  • бассейны – так как хлорированная вода вызывает крапивницу кожи и глаз. Если собачка наглотается воды, могут возникнуть проблемы с желудком
  • водоемы с крутыми берегами и быстрыми течениями. Также опасно купание собаки в маленьких прудах со стоячей водой. В них питательная среда для бактерий, а водоплавающие птицы могут заносить в такую воду разных паразитов. Песик может даже подхватить там лишай
  • не стоит купать собаку на пляжах, где много людей. Не всем может понравиться такое соседство

Лучшие водоемы для купания собак

Собака купается в водоеме
Собаки очень любят играть в воде

Идеальный вариант для купания собаки – море или океан во время полного штиля. Также подходят озера и пруды с чистой водой, реки без сильного течения.

Некоторым собакам не рекомендуется купание в открытых водоемах

Ветеринары не советуют купать в открытых водоемах собак определенных пород. Из этого правила могут быть исключения, однако тому, кто заботится о собаке, нужно быть особенно внимательным во время купания любимца.

Речь идет о таких собаках:

  • Брахицефальные породы (бульдоги, мопсы, пекинесы) из-за коротких морд и проблем с дыханием
  • Собаки с короткими лапами (корги, такси) могут быстро уставать
  • Породы с густым подшерстком (хаски, маламуты), которые могут перегреться или тяжело сохнут

Состояние здоровья также может стать препятствием для купания собачки. Нельзя купать в открытых водоемах собак с такими заболеваниями:

  • болезни сердца или дыхательной системы
  • проблемы с суставами или позвоночником
  • после операций или с открытыми ранами
  • аллергическими реакциями на воду
  • инфекционными заболеваниями кожи

Также не стоит пускать в водоемы самок во время течки, старых собак или очень молодых щенков. Важное правило — нельзя купать только что поевшую собаку, нужно подождать 1-2 часа.

Правила счастливого купания собаки в открытом водоеме

Следите, чтобы собака плавала как можно дальше от надувных кругов, матрасов, а также лодок, катамаранов, гидроциклов и особенно рыболовных сеток. Все это может напугать или травмировать животное и даже стать причиной гибели.

Как только собака вошла в воду, не сводите с нее глаз все время купания. Неожиданности могут случиться даже с умными и сильными, хорошо плавающими любимцами — хозяин должен быть трезвым, внимательным и готовым помочь в любой момент.

После плавания, особенно в море, собаку нужно сполоснуть пресной водой. Если собачка плавала в любом открытом водоеме, по возвращении домой, ее нужно обмыть чистой теплой водой.

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