Не всем собакам можно плавать в водоемах. Правила безопасного купания питомцев

Их нужно знать, чтобы избежать беды

Собаки навсегда покорили сердца многих людей, ведь они учат нас любить и радоваться жизни. Летом наши любимцы нуждаются в особой заботе — нужно знать, как уберечь собаку от перегрева, а также, как избежать опасностей при купании в открытых водоемах.

Почти все собаки обожают купаться и плавать. Летом купание в прудах, озерах, реках, охлаждает животное и доставляет ему массу удовольствия. Чтобы оно принесло только пользу, хозяину следует учитывать несколько моментов.

Какие водоемы не подходят для купания собак

бассейны – так как хлорированная вода вызывает крапивницу кожи и глаз. Если собачка наглотается воды, могут возникнуть проблемы с желудком

водоемы с крутыми берегами и быстрыми течениями. Также опасно купание собаки в маленьких прудах со стоячей водой. В них питательная среда для бактерий, а водоплавающие птицы могут заносить в такую воду разных паразитов. Песик может даже подхватить там лишай

не стоит купать собаку на пляжах, где много людей. Не всем может понравиться такое соседство

Лучшие водоемы для купания собак

Собаки очень любят играть в воде

Идеальный вариант для купания собаки – море или океан во время полного штиля. Также подходят озера и пруды с чистой водой, реки без сильного течения.

Некоторым собакам не рекомендуется купание в открытых водоемах

Ветеринары не советуют купать в открытых водоемах собак определенных пород. Из этого правила могут быть исключения, однако тому, кто заботится о собаке, нужно быть особенно внимательным во время купания любимца.

Речь идет о таких собаках:

Брахицефальные породы (бульдоги, мопсы, пекинесы) из-за коротких морд и проблем с дыханием

Собаки с короткими лапами (корги, такси) могут быстро уставать

Породы с густым подшерстком (хаски, маламуты), которые могут перегреться или тяжело сохнут

Состояние здоровья также может стать препятствием для купания собачки. Нельзя купать в открытых водоемах собак с такими заболеваниями:

болезни сердца или дыхательной системы

проблемы с суставами или позвоночником

после операций или с открытыми ранами

аллергическими реакциями на воду

инфекционными заболеваниями кожи

Также не стоит пускать в водоемы самок во время течки, старых собак или очень молодых щенков. Важное правило — нельзя купать только что поевшую собаку, нужно подождать 1-2 часа.

Правила счастливого купания собаки в открытом водоеме

Следите, чтобы собака плавала как можно дальше от надувных кругов, матрасов, а также лодок, катамаранов, гидроциклов и особенно рыболовных сеток. Все это может напугать или травмировать животное и даже стать причиной гибели.

Как только собака вошла в воду, не сводите с нее глаз все время купания. Неожиданности могут случиться даже с умными и сильными, хорошо плавающими любимцами — хозяин должен быть трезвым, внимательным и готовым помочь в любой момент.

После плавания, особенно в море, собаку нужно сполоснуть пресной водой. Если собачка плавала в любом открытом водоеме, по возвращении домой, ее нужно обмыть чистой теплой водой.

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