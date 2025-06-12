Загроза ударів балістичними ракетами зростає: окупанти перекидають нові вантажі з "Іскандерами"

Росіяни планують чергові удари по Україні балістичними ракетами

Російські окупанти продовжують підготовку до завдання нових ракетних ударів по Україні. Зокрема, вони готують завдавати ударів балістичними ракетами: попри знищення пускових "Іскандера" біля Брянська, ПУ та ракет в них залишається дуже багато, а ризикувати ними вони готові. Також не варто забувати про північнокорейську "допомогу" російському режиму.

Про це пишуть моніторингові канали. Зазначається, що розвідка постійно фіксує прибуття у різні пункти вантажів з російськими балістичними ракетами.

Так, 12 червня на російський аеродром "Балтимор" у Воронезькій області прибув військово-транспортний літак Іл-76 із вантажем балістичних ракет. Це можуть бути російські "Іскандер-М", або їхній майже повний північнокорейський аналог, KN-23. Саме з-під Воронежа часто запускають балістичні ракети.

Також фіксувалося перекидання ракетних вантажів під Брянськ та Курськ, звідки також часто намагаються бити балістичними ракетами. В розрізі цих даних особливу небезпеку становлять саме північнокорейські балістичні ракети KN-23: їхня точність значно зросла, а боєголовка потужніша, ніж на "Іскандері", з якого KN-23 скопіювали. Українцям рекомендують бути уважними, особливо киянам: останнім часом ворог часто намагається бити балістикою по столиці. Також велика загроза атак балістикою є для Сум, Харківа та Дніпра.

Тим часом випробування української балістичної ракети відбулося у середині травня — їх оцінюють як надзвичайно успішні. Ракета подолала майже 300 км та знищила російський командний пункт

Раніше "Телеграф" писав, що у ніч з 5 на 6 червня ворог влаштував ракетну атаку після погроз про відповідь на удар по аеродромах. По всій території України оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося про зліт з авіабази "Олєнья" в Мурманській області РФ двох недобитих Ту-95МС та двох недобитих Ту-160 з авіабази "Бєлая" в Іркутській області, а також ще чотирьох недобитків Ту-95МС з інших баз. Також у морі перебували чотири кораблі з ракетами "Калібр" зі складу того, що залишилося від Чорноморського флоту Росії. Окупанти застосували крилаті та балістичні ракети, а також ударні безпілотники.

Також чергову ракетну атаку на Україну російські окупанти влаштували в ніч з 8 на 9 червня. Ворог задіяв у нападі недобиті стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-95МС з аеродромів "Олєнья" та "Енгельс-2". Для нападу росіяни використали "ракети-вбивці" Х-22, крилаті ракети Х-101 та низку інших видів озброєння, мішенями знову обрали цивільну інфраструктуру України.