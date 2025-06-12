Угроза ударов баллистическими ракетами растет: оккупанты перебрасывают новые грузы с "Искандерами"

Россияне планируют очередные удары по Украине баллистическими ракетами

Российские оккупанты продолжают подготовку к нанесению новых ракетных ударов по Украине. В частности, они готовят наносить удары баллистическими ракетами: несмотря на уничтожение пусковых "Искандера" возле Брянска, ПУ и ракет у них остается очень много, а рисковать ими они готовы. Также не стоит забывать о северокорейской "помощи" российскому режиму.

Об этом пишут мониторинговые каналы. Отмечается, что разведка постоянно фиксирует прибытие в разные пункты грузов с российскими баллистическими ракетами.

Так, 12 июня на российский аэродром "Балтимор" в Воронежской области прибыл военно-транспортный самолет Ил-76 с грузом баллистических ракет. Это могут быть российские "Искандер-М" или их почти полный северокорейский аналог, KN-23. Именно из-под Воронежа часто запускают баллистические ракеты.

Также фиксировалось переброска ракетных грузов под Брянск и Курск, откуда также часто пытаются бить баллистическими ракетами. В разрезе этих данных особую опасность представляют именно северокорейские баллистические ракеты KN-23: их точность значительно возросла, а боеголовка более мощная, чем на "Искандере", из которого KN-23 скопировали. Украинцам рекомендуют быть внимательными, особенно киевлянам: в последнее время враг часто пытается бить баллистикой по столице. Также большая угроза атак баллистики имеется для Сум, Харькова и Днепра.

Между тем, испытания украинской баллистической ракеты состоялись в середине мая — их оценивают как чрезвычайно успешные. Ракета преодолела около 300 км и уничтожила российский командный пункт.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь с 5 на 6 июня враг устроил еще одну ракетную атаку после угроз об ответе на удар по аэродромам. На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взлете с авиабазы "Оленья" в Мурманской области РФ двух недобитых Ту-95МС и двух недобитых Ту-160 с авиабазы "Белая" в Иркутской области, а также еще четырех недобитков Ту-95МС из других баз. Также в море находились четыре корабля с ракетами "Калибр" из состава оставшегося от Черноморского флота России. Оккупанты применили крылатые и баллистические ракеты, а также ударные беспилотники.

Также очередную ракетную атаку на Украину российские оккупанты устроили в ночь с 8 на 9 июня. Враг задействовал в нападении недобитые стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и Ту-95МС с аэродромов "Оленья" и "Энгельс-2". Для нападения россияне использовали "ракеты-убийцы" Х-22, крылатые ракеты Х-101 и ряд других видов вооружения, мишенями снова избрали гражданскую инфраструктуру Украины.