Обережно, переносять сказ! У Львові помітили цілий виводок небезпечних тварин (фото)

Диких тварин краще уникати

У Львівській області та обласному центрі побільшало лисиць. А вони можуть бути переносниками смертельного захворювання для людей і тварин сказу.

Про це повідомляють місцеві канали. Зазначається, що лисенят помічають у наближених до людей місцевостях.

"Будьте обережні! Виводок лисенят – у Шевченківському гаю", — йдеться у повідомленні.

Лисенята у Шевченківському гаю, Львів

Лисиці можуть бути переносниками сказу, вірусного захворювання, яке уражає мозок. Основних симптомів хвороби ці тварини не мають, адже у них сказ набуває прихованої форми. Проте контакт з будь-якими дикими чи бродячими тваринами небезпечний. Особливо це стосується тварин, які мають не характерну поведінку, до прикладу, лиси, які підходять близько до людей тощо.

Окрім того, наприкінці квітня у Львівській області вже оголошували карантин через сказ. Тоді в одній з громад померла собака з симптомами сказу.

Додамо, що сказ — особливо небезпечне смертельне вірусне захворювання. Воно характеризується ураженням нервової системи і закінчується летально. На сказ хворіють тварини та людина, ліків проти цієї хвороби немає. Наразі є лише вакцини, які застосовують для профілактики та лікування.

Переносниками сказу є хворі дикі тварини, у яких перебіг зазвичай безсимптомний. Інфікування відбувається під час укусів, подряпин та контакту інфікованої слини з відкритими ранами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у природному парку Волині помітили рідкісних тварин з Червоної книги.